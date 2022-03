La demanda es permanente: Que Gobierno agilice la búsqueda de sus familiares

Colectivos de Búsqueda marcharon desde el Panteón Palo Verde de Xalapa a la Plaza Lerdo para recordar sus familiares desaparecidos en marzo de 2014: Antonio de Jesús Viveros Ladrón de Guevara, el día 14; Argenis Yosimar Pensado Barrera, el día 16 y Herón Miranda Godos el día 27.Al encabezar la protesta, la integrante del Colectivo Familiares Enlace Xalapa, Victoria Delgadillo Romero, refirió que con la manifestación se reitera la demanda permanente de dar con el paradero de las y los desaparecidos en el Estado de Veracruz.“El Gobierno no puede dejar pasar este día y hacerle saber a las autoridades que aún seguimos en su búsqueda a pesar que no tenemos avances, seguimos en las búsquedas de los desaparecidos”.Admitió que los Colectivos actualmente trabajan en los predios de La Guapota, municipio de Úrsulo Galván y La Barranca de la Aurora y en La Barranca de Cerro Gordo, ambos en Emiliano Zapata.“Y sí hemos encontrado, sí hemos tenido resultados positivos y nosotras las familias seguimos en búsqueda”.Reprochó la indiferencia de las autoridades en cuanto al tema de los desaparecidos, dado que Antonio de Jesús, Argenis Yosimar y Herón van a cumplir 8 años desde la última vez que fueron vistos.“A la autoridad se les olvida la fecha de desaparición de cada uno de ellos, se les olvida que hay desaparecidos y que no han dado resultados y avances”.