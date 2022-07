La deuda acumulada de Veracruz, de al menos 72 mil millones de pesos

El Estado de Veracruz enfrenta más de un tipo deuda que en suma ascienden, al menos, a la monumental cifra de 72 mil 143 millones de pesos.El monto que comenzó a generarse desde finales del gobierno de Miguel Alemán Velasco, en 2004, incluye:1) la deuda con bancos que asciende a 45 mil 150 millones de pesos,2) pasivos diversos por 9 mil millones 364 mil pesos que el Gobierno ya no podrá negociar y3) las llamadas “cuentas de orden”, deudas que hoy en día se calculan en 17 mil 629.3 millones de pesos.Este martes, al responder a los “aplaudidores de la corrupción”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez abordó a detalle la deuda pública de la entidad, reconociendo que aunque en esta administración aumentó la deuda bancaria a largo plazo, el monto total del pasivo de la entidad ha disminuido y se han pagado diversos adeudos, como aquel que mantenía la Universidad Veracruzana con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).En conferencia de prensa, la cual se convirtió en una exposición sobre la deuda, el mandatario explicó que cuando inició su administración, es decir, a finales de 2018, la deuda total del Estado era de 59 mil 654 millones de pesos.Esta “deuda total” incluye la “deuda pública bancaria” de 44 mil 354 millones de pesos y las “otras deudas” que inevitablemente deberán encararse.Para 2021, la deuda bancaria incrementó debido a una reestructura a 45 mil 150 millones de pesos. Sin embargo, el pasivo total del Estado disminuyó a 54 mil 514 millones de pesos. Este “monto total”, cabe reiterar, no incluye las “cuentas de orden”.“Alguien podría alegar: ‘Oye, subiste la deuda pública, por ejemplo, la bancaria’. (…) Sí, pero estuve pagando 9 mil millones de pesos, 11 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos, y aun ésta se compensa con lo que hemos pagado de todo lo demás y entonces pagamos.Aquí está lo real: ya a 2021 de 59 mil (millones del pasivo total) le bajamos a 54 mil”, dijo el Gobernador.Sin embargo, también aludió que el pasivo total “oficial”, el cual deberá pagarse a largo o mediano plazo, podría incrementar otra vez hasta 59 mil millones de pesos y es que la entidad también encara las deudas catalogadas como “cuentas de orden”.Dichas cuentas de orden incluyen por ejemplo el adeudo histórico por la bursatilización que implementó el Gobierno de Fidel Herrera Beltrán con ayuntamientos y también los adeudos que reclaman empresarios desde la administración de Javier Duarte de Ochoa, los cuales todavía muchos quedan por comprobarse que sean reclamos reales.En 2018, la deuda por cuentas de orden era de 21 mil 571.5 millones de pesos. Cifra que en 2021 había logrado bajarse a 17 mil 629.3 millones de pesos, una disminución de 3 mil 942.1 millones de pesos.Es decir, como ya se mencionó, si se sumara el pasivo total oficial y las cuentas de orden, la deuda de Veracruz sería en realidad de más de 72 mil 143 millones de pesos.Volviendo al posible incremento que podría tener el pasivo total “oficial” —el que suma la deuda bancaria y otros adeudos—, García Jiménez comentó que parte de las cuentas de orden podrían pasar a dicho registro a manera de “reestructura”, consiguiendo beneficios mientras se pagan estas deudas.“Aunque pasemos para allá de las cuentas de orden, tratar de no impactar acá (la deuda pública oficial). Si en 2018 la recibimos de 59 (mil millones), ese es nuestro tope, no podemos pasarla de ahí, y buscar los mecanismos financieros ahora en favor de la gente, no endeudar y mantenerla ahí, y no engañar, ya hablarle con la verdad a la gente: ‘sabes qué, de las cuentas de orden se pasaron a deuda pública, esto es lo que se está pagando, estos son los beneficios que se hizo con la otra deuda’. Y se van pagando y gracias a todos esos esquemas es que nos lo reconocen las calificadoras y esto por qué no lo podían hacer antes porque no combatían la corrupción”, dijo.Todo esto, cabe destacar, no incluye un monto "estimado fuera de balance" el cual el Gobernador exhibió pero no explicó y el cual asciende a 30 mil 850 millones 472 mil 981 pesos.Tampoco se aclaró si en estos pasivos se incluye la deuda por 12 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), contraída durante el duartismo.La deuda es tal, que muchos veracruzanos no vivirán para ver a su entidad libre de pasivos.Y es que García Jiménez advirtió que sólo la deuda con bancos “se va a pagar durante 20, 30 años”. Únicamente por estos intereses, el Estado paga más de 4 mil 500 millones de pesos al año.“Quien la fue incrementando (la deuda) fue Miguel Alemán. Cuando Miguel Alemán entró como Gobierno, era de alrededor de 18 millones de pesos la deuda. (…) Él casi al terminar pide un préstamo de 3 mil 500 millones de pesos, más o menos, entra Fidel Herrera y casi al terminar le suma 11 mil millones de pesos, son deudas bancarias que tienen un interés y son a largo plazo, es decir, se van a pagar durante 20 años, 30 años.“Entra Javier Duarte y pide dos, unas que tienen que ver con reestructuración y otras nuevas, nueva deuda, y entonces la lleva a las cifras de 40 mil millones de pesos, 41 mil millones de pesos, desde ahí se empieza a lidiar, no olvidemos que Miguel ángel Yunes hace una reestructuración creo que por 34 mil millones de pesos, algo así, intenta una reestructuración pero nos deja la tasa alta, no la disminuye totalmente y hace un incremento de la deuda, sólo tuvo dos años, una forma en que él paliaba los compromisos de fin de año era pedir deuda a corto plazo en diciembre”, dijo.Esto ha generado una situación adversa para el Estado, pues cada fin de año se enfrenta un déficit de 6 mil millones de pesos en el presupuesto estatal porque se deben cumplir diversos pagos como aguinaldos.“¿Qué es eso, un déficit? Quiere decir que a fin de año todavía tenemos que pagar más de lo que tenemos presupuestado, nómina principalmente, nómina y principalmente magisterial.“Es decir, todos los ingresos que llega a tener el Gobierno del Estado del Veracruz, todos los ingresos incluyendo lo que aporta la Federación no nos da para erogar lo presupuestado a fin de año y ese problema lo acarreó Duarte desde sus últimos años, lo enfrentó Miguel Ángel Yunes y lo enfrentamos nosotros”.El Gobernador reiteró que todo esto los llevó a plantear estrategias para cumplir con pagos y así mejorar las calificaciones que financieras imponen a la entidad.“Es decir, que fuéramos bien calificados por quienes prestan dinero a los gobiernos. Si nosotros lográbamos ser bien calificados, entonces las penalizaciones en intereses cuando pedías nuevos créditos, bajaran”.De esta manera, se reestructuró la deuda con bancos paga disminuir así los intereses que impedían tener dinero para otras acciones.“Dijimos: ‘Vamos a reestructurarla (la deuda). ¿En qué consiste? En decirle a otro banco: préstame los 40 mil millones de pesos que debo pago al banco que le debo. Finiquito ese compromiso y adquiero nuevamente los 40 mil millones de pesos con otro banco. Alguien va a decir: bueno, ¿y qué chiste tiene pagarle a un banco que le debes 40 mil pidiendo prestados otros 40 mil?: El interés.“Con el otro banco tenía un contrato ya firmado comprometido de que el interés iba a ser 9%. Ah, pues con el otro va a ser 7%”.El Mandatario señaló que así la entidad logró ahorrar y pagar capital, no nada más intereses.“Si nosotros hubiésemos endeudado como nuestros adversarios aplaudidores de la corrupción dicen, pues imagínense los 40 mil millones de Duarte y que no pagó nada Miguel Ángel, más los 40 que dicen que nosotros hicimos, serían 80 mil en deuda bancaria, deuda ante los bancos y no es esa.“Ocultan la reestructuración que se hizo y que gracias a eso tenemos mayor disponibilidad y que gracias a eso enfrentamos la pandemia, enfrentamos esta crisis económica generada por la pandemia y ahora estamos enfrentando esta circunstancia adicional de la guerra de Ucrania con sus situaciones, entonces ahí está”.Por último, el mandatario comentó como en otras ocasiones que seguirán solicitando créditos a corto plazo, como lo hiciera el yunismo, aunque la meta es disminuir la cifra cada año.“Nosotros hemos ido sacando el compromiso de ese déficit, de esa diferencia, pidiendo créditos a plazo corto de los que pidió Miguel Angel de 2 mil 500 millones de pesos cada uno, nosotros le empezamos a bajar; ya no pedimos los 2 mil 500, pedimos 2 mil, mil 800 y el próximo año, este a fin de este año vamos a tratar de pedir mucho menos, a fin de no impactar lo que mes con mes te viene llegando de la Federación el próximo año”.De esta manera, dijo García Jiménez, el déficit que cada año enfrenta el Gobierno en diciembre se atenderá en el futuro con recursos que generó el Estado, “con el combate a la corrupción, con una mejor planificación, y con mejores calificaciones”.