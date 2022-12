La Diputada trans de MORENA no quiere a Messi en México

María Clemente García, diputada trans de Morena, propuso declarar persona non grata al futbolista Lionel Messi.Con punto de acuerdo, María Clemente García exhortó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a cargo de Marcelo Ebrard, “a declarar como persona non grata al ciudadano de nacionalidad argentina y española Lionel Andrés Messi Cuccittini”.En la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados de este 6 de diciembre se lee que tras el reciente partido entre México y Argentina en el mundial de futbol de Qatar “trascendió en medios de comunicación nacionales e internacionales un video grabado en los vestidores donde se pudo apreciar a los seleccionados argentinos festejando el triunfo obtenido derivado de la disputa deportiva, en el cual fue visible la presencia de una camiseta correspondiente al uniforme de un jugador mexicano en el piso, misma que se encontraba siendo pisada, para después ser pateada con desprecio, por Lionel Messi”.“El hecho fue destacado por la prensa, dada la relevancia pública y mediática del jugador, quien mostró no solamente un despreció evidente, sino también una falta de respeto hacia los colores que aluden a aquellos que integran nuestro lábaro patrio, lo que desde una perspectiva soberana puede ser considerado como una conducta constitutiva de una afrenta en contra de nuestra identidad nacional, además de ser contraria al principio fundamental del ‘juego limpio’ (fair play), sustento de la competitividad justa que es abanderada por la FIFA”, consideró la legisladora.“La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini, en razón de su manifiesto desprecio y falta de respeto hacia México durante la realización de la Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) el día sábado 26 de noviembre del 2022”, refiere el punto de acuerdo presentado por la diputada.