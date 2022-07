La domesticación de las plantas, tema de la videodanza ganadora de Flash Act 2022

El “Ensayo sobre la lentitud”, es una videodanza que aborda la problemática ambiental de la domesticación de las plantas, trabajo que resultó ganador de la segunda edición de Flash Act 2022, que en esta ocasión tuvo como temática “La ética de la tierra”, de cara a la crisis ambiental que afecta al planeta. Ensayo integrado por un sitio web y una pieza de videodanza, cuya coreografía está basada en experimentación científica sobre el movimiento de las plantas.Flash Act es un programa de apoyo a la creación de proyectos digitales que conjugan el arte, la ciencia y la tecnología para promover la conciencia ecológica en la región de México, Centroamérica y el Caribe.Los integrantes del equipo de Les Aterrades, provienen de las ciudades de Querétaro, Morelia y México, como ganadores recibirán un taller para dar continuidad, estructura y difusión al proyecto, a partir de sus necesidades específicas, a fin de asegurarle una vida propia, más allá del contexto de Flash Act.Este proyecto multidisciplinario “Ensayo sobre la lentitud”, del que anexamos el link, (http://ensayosobrelalentitud.com / https://cutzi.itch.io/ensayo-sobre-la-lentitud), es propuesta del colectivo mexicano Les Aterrades, ganador de la segunda edición del programa de arte, ciencia y tecnología Flash ACT, que a través de la danza -con diseño sonoro ex profeso- y de la investigación vertida en el sitio web, la pieza emula y explica la compleja relación entre la humanidad y las plantas, así como su creciente alteración en las últimas décadas. El proyecto describe cómo factores económicos y sociales han llevado la “domesticación plantaria”, en la que frutos y vegetales son sometidos a prácticas y experimentos invasivo-agresivos para el medio ambiente.Otras de las distinciones que el jurado otorgó, en esta edición de Flash Act, fue una Mención Honorífica a la novela visual Nikté Ha, por su musicalización. Creada por el colectivo Los aluxitos XD -integrado por jóvenes de las ciudades de Cancún, Campeche y CDMX-, esta pieza multimedia para adolescentes busca sensibilizar, de forma lúdica, sobre la contaminación del agua y el cuidado de la naturaleza en la zona maya de la Península de Yucatán, resaltando aspectos como la biodiversidad, el patrimonio cultural y la preservación del ecosistema (https://paoowo.itch.io/nikte-ha).En esta iniciativa participaron el Goethe-Institut Mexiko, la Embajada de Francia en México-Instituto Francés de América Latina (IFAL), el Centro Cultural de España, la Delegación de la Unión Europea en México y el colectivo mexicano Mermelada de Juegos, que cuenta con el apoyo del programa European Spaces of Culture de EUNIC-European Union National Institutes for Culture, una red compuesta por organizaciones culturales de la Unión Europea que opera en más de 90 países.