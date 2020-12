La educación debe formar para ser en el futuro

Para Albert Camus, como para muchos, muchísimos educadores y pensadores tanto de oriente como de Occidente, de ayer y de hoy, la grandeza de la educación consiste en el servicio a la verdad y en el ejercicio de la libertad. En el servicio de la verdad porque se busca que el mayor número de individuos no se acomode a la mentira, adquiera conocimientos veraces en la frontera del saber, cultive el diálogo humanista y la visión ética que invoca el valor de la toma de consciencia a no ser oprimido por uno o unos cuantos. Una educación donde el aprendizaje sea vida y ocurra de por vida en el ejercicio de la libertad, porque la educación siempre debe buscar que el mayor número de individuos no se acomode a la servidumbre del acondicionamiento que carcome la capacidad imaginativa y vulnera la voluntad de ser por sí mismo; sino una educación libertaria que se apropie de los conocimientos para ponerlos en movimiento procreando significados y niegue aquello que no es veraz. Una educación que aliente el pensamiento reflexivo y propositivo en función de un futuro que, nos lo ha demostrado con creces la pandemia del Covid-19, se vislumbra complejo y complicado a la vez. Verdad y libertad son principios universales sobre los cuales debe sustentarse el porvenir educativo. La tiranía de la ignorancia siempre busca destruir los cimientos de la educación para someterla a una condición de precariedad intelectual, piedra angular donde el control centralista y dictatorial sustenta su poder, siempre, demostrado por la historia, con miras a la intervención total de vidas, reducción de la voluntad social, sumisión a lo irracional y destrucción de la institucionalidad. Se ha dicho que la historia es la lucha por la libertad. Y en cierto sentido lo es. Libertad física, libertad corporal, libertad para pensar, libertad para hablar y ser escuchado, libertad para ser en la individualidad y colectividad, libertad para soñar y construir, libertad para la liberación espiritual, libertad para ser reconocido como legítimo otro, libertad para colaborar y ser en sociedad, pero siempre libertad en la responsabilidad de ser, hacer y proyectar. En los diversos momentos del tránsito histórico de la cultura y civilización, se observa la búsqueda proyectiva de la libertad que se configura y reconfigura en cada instante del ser histórico. Siempre desgarrando el velo que nubla la consciencia e impide ver que la realidad falseada oculta la precariedad real de la situación social de la condición humana. En ello radica la importancia de una educación que promueva el conocer con veracidad y en libertad reflexiva. La educación debe formar para ser en el futuro, para tener claridad de que el conocimiento es actuación para una vida mejor, para tomar consciencia de que la realidad del mañana siempre va a enfrentar situaciones inéditas que requerirán del saber, la imaginación creativa para superarlas y comprender que la solidaridad colaborativa es fundamental para fundar otra situación histórica que priorice la paz como filosofía universal. Buenos deseos de navidad y año nuevo, tal vez. No deseo pan sin libertad, sino bajar los cielos hasta la tierra, nos diría Dostoyevski. Rechazo la vana trivialidad que impide crear como rechazo al crimen que desfigura la frontera humana. Me opongo al totalitarismo que es natural en los lacayos mediocres que se someten al dandi que alimenta su particularidad en el sensacionalismo que “obliga – señala Camus – a los otros a crearlo a él mismo”. O como también escribió Baudelaire, al “que vapulea y mata al pueblo por el bien del pueblo”. El gran deber, la gran misión futura de la educación, o mejor dicho de los educadores que aman el arte de mediar el aprendizaje, es trabajar para propiciar la verdadera revolución educativa que reimpulse a la humanidad hacia el sentido del progreso con equidad, la convivialidad en la pluriculturalidad, la solidaridad en la diversidad y la búsqueda de un salto hacia la democracia cognitiva con libertad. ¿Razones de la vida? Sí, para reivindicar el sentido de la vida. ¿Esperanza utópica? Sí, para insurreccionarnos contra el mal y redireccionar la unión de la humanidad.