La familia: última resistencia que el Estado encuentra a sus propósitos absolutistas

Dentro de este ambiente de fuerte confrontación y descomposición que vive nuestro país llega el día de las madres. Después de estar tan polarizados y padecer una dolorosa división generada por la clase política, finalmente celebramos con un mismo corazón una jornada que sigue apelando a la parte más humana y espiritual de nuestra existencia.



En muchos casos no se trata simplemente de una jornada ya que en este marco se confirma y se corona el amor, la admiración y la gratitud a la madre a lo largo de la vida. Pero un día como éste permite que tomemos conciencia del vínculo indestructible y del carácter sagrado de la maternidad.



La jornada celebrativa y de acción de gracias por las mamás, también se convierte en un momento de reflexión y reconciliación al constatar que no siempre hemos valorado y agradecido la presencia de las mamás en nuestras vidas.



Es tomar conciencia que muchas veces no hemos estado para las que siempre están con nosotros de manera incondicional; que no hemos sido atentos y detallistas, con las que siguen llenando de gestos y detalles de amor nuestras vidas; que no nos hemos sacrificado como es debido, cuando muchas veces su vida misma ha sido un sacrificio de amor; que no hemos sido agradecidos, como Dios manda, cuando a pesar de nuestra inconciencia e ingratitud no han dejado de sonreírnos, acogernos e impulsarnos en la vida.



Hay tanto que rectificar y reparar, de manera personal, en la relación con nuestras madres que una jornada como ésta nos hace tomar conciencia del carácter sagrado de una madre para que además de honrarlas y agradecerles por lo que han hecho por nosotros en la vida, vivamos sin prescindir de ellas, reconociendo que siguen forjando nuestra humanidad y abriéndonos a la trascendencia.



Hay tanto que rectificar y reparar también a nivel social. Dejemos que se muevan esos sentimientos profundos que hay en nuestro corazón para que además de cuidar y honrar la relación con nuestras madres, reconozcamos que no sólo los hijos les hemos fallado sino también las políticas del gobierno que prescinden y pisotean los valores que giran en torno a la maternidad.



Seguramente serán reconocidas y celebradas en actos oficiales por todos los rincones de nuestro país. Pero las palabras más encumbradas que en esta jornada les dedican nuestros gobernantes, se esfuman y se contradicen con las políticas que están impulsando a través de programas y leyes que atacan a la familia y los valores que giran en torno a la maternidad.



Cada vez han sido más graves los ataques a la institución familiar e incluso en los tiempos más críticos de esta pandemia, mientras el pueblo se encontraba herido, de manera inaudita e incomprensible no han dejado de impulsar políticas de muerte que golpean a la familia que es la institución que ha mantenido la esperanza de las personas en estos tiempos de crisis e incertidumbre.



Dice Jesús Palomar que: "Hoy la última resistencia que el Estado encuentra a sus propósitos absolutos es la familia. Y el último consenso social que queda por destruir, la semántica".



Para la clase gobernante es políticamente correcto celebrar la maternidad únicamente en un marco como éste, pero es políticamente incorrecto defender la familia como la ve, la quiere y la defiende el pueblo de México.



Después de tantas cosas que se han destruido, se trata, por lo tanto, del último bastión que nos queda por defender ante la imposición de la ideología de género y las tentaciones absolutistas del poder.



Dejemos que los profundos sentimientos que experimentamos en una jornada como ésta nos lleven a agradecer y honrar a nuestras madres, así como a reconciliarnos con ellas cuando no las hemos reconocido. Pero que sea, también, una jornada que nos lleve a comprometernos en la defensa de la familia y la maternidad.



Ya se han manifestado las intenciones perversas de muchas políticas de gobierno, por lo que ahora nos toca comprometernos más y manifestar nuestras convicciones respecto de la familia, el matrimonio y el don de la vida.