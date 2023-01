La Fiscalía es la encargada de castigar maltrato animal, aclara Regidor de Coatza

Es en la Fiscalía General del Estado donde se deben poner las denuncias de maltrato animal y no en los ayuntamientos, aseveró el regidor Ángel Echevarría.El edil con la comisión de reglamentos, añadió que los Gobiernos Municipales pueden ser canalizadores de estas, más no pueden perseguir y castigar pues no son sus funciones.Luego de la manifestación de animalistas que piden haya un reglamento municipal que atienda y castigue el maltrato a mascotas, refirió que ha habido y seguirá habiendo mesas de trabajo para tocar el tema.“El punto importante es que identifiquemos que hay un organismo ante el cual se tienen que hacer las denuncias, como Ayuntamiento podemos ser canalizadores de estas, pero tienen que ser directamente ante la Fiscalía, hay que identificar bien cuáles son los alcances que tenemos cada uno y el de nosotros no es el de perseguir/sancionar, pero sí el de ser el vínculo con la Fiscalía para que se hagan las denuncias cuando se presenten casos de maltrato animal, obviamente tenemos que dar atenciones, pero hay que hacerlo de manera respetuosa”, dijo.Añadió que el Ayuntamiento sí puede recibir las quejas, pero quien va a dar un castigo es la Fiscalía.“Pediría entrar en diálogo y hacer las mesas de trabajo previstas y podamos llegar a buenos términos. No es estar peleados sino tener condiciones buenas para los animales”, finalizó.