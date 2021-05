La gente no cree en los candidatos y hasta rechaza la publicidad política: G. Arcos

A más de una semana de campaña, un alto porcentaje de la ciudadanía xalapeña se muestra apática ante el actual proceso electoral, incluido el sector de jóvenes, expresó el candidato a la Diputación local por el Distrito de XI de Xalapa del partido Movimiento Ciudadano (MC), Giovanni Arcos Marines.



Durante conferencia de prensa la mañana de este viernes, el joven músico que apenas incursionó en la política, lamentó que la población muestre desinterés en participar en el proceso electoral actual.



Y es que dijo que, tras efectuar recorridos y diversas actividades para dar a conocer su proyecto, la gente además de no creer en los aspirantes hasta rechaza la publicidad política.



Es por ello que consideró que se debe cambiar la forma de hacer política, con una nueva generación que se muestre sensible y preocupada por sus representados, “hay que regresar a donde se hizo campaña”, expuso.



Giovanni Arcos definió que se deben escuchar las necesidades que en verdad aquejan a los ciudadanos y en ese sentido, tratar de darles una solución.



"Triste, lamentable porque, la mayoría radica en que no son atendidos, los políticos no atienden ni entienden. Los políticos viejos y de siempre hacen política desde un escritorio y no desde el territorio y es importantísimo escuchar todos los días las quejas de los ciudadanos".



Por lo anterior, se comprometió a que de llegar a la diputación, dividirá en tres partes su labor: legislar, gestionar y vistar a los ciudadanos.



"Necesita Xalapa y le urge ser atendida con inmediatez y qué mejor que un diputado que se esté peleando con el Alcalde y esté peleando partidas presupuestales y gestiones con CMAS para que por fin se pueda atender a Xalapa, que le urge un cambio inmediato".



Al respecto, el abanderado de MC para la diputación local recordó que desde hace un año ha efectuado labor social para conocer las problemáticas de los xalapeños y tratar de dar soluciones, por lo que hizo el llamado a la población a dar oportunidad a nuevos rostros y personas jóvenes, para que demuestren que se puede trabajar de la mano de la ciudadanía.



“Hago el llamado a que participen, a que den oportunidad a los jóvenes, a los que queremos cambiar todas las malas prácticas y demostrar que sí se puede trabajar en equipo, desde el Congreso, con la ciudadanía y con las autoridades, los invito a confiar y a sumarse a mi equipo, juntos podemos cambiar Xalapa pero tienen que participar”, exhorto Giovanni Arcos.



Para finalizar, recordó que continúan a disposición tanto sus redes sociales como su página de Internet, para que conozcan sus propuestas y se sumen al proyecto que definió como ganador.