La gente no cumple con la responsabilidad de llevar cubrebocas en Xalapa; Regidor

El Regidor titular de la comisión edilicia de Comercio, Centrales de Abasto, Mercados y Rastro, Francisco Javier González Villagómez, mencionó que están a la espera de la próxima sesión de Cabildo para dar a conocer los lineamientos jurídicos y buscar las posibilidades de poder aplicar las multas a los transeúntes que no usen el cubrebocas y establecimientos comerciales que no brinden las medidas sanitarias.



"Hemos visto que algunos municipios ya lo están haciendo, como Toluca. Vamos a ver la cuestión jurídica, si es posible que se pueda aplicar. No lo queremos hacer, queremos hacer más conciencia a la gente, porque desafortunadamente no son los comercios, es la gente que no está cumpliendo con esa responsabilidad".



El Edil décimo primero comentó que no quieren hacer presión a los comercios, pues la situación económica es la que los orilla a abrir.



"Recientemente aprobamos los protocolos para el comercio formal e informal, ya queremos que se lleven a cabo para que tengamos la sana distancia y los protocolos de sanidad necesaria".



Lamentó que la ciudadanía aún no haga conciencia de lo peligroso que es salir a los espacios públicos sin cubrebocas.



Recordó que van alrededor de 22 bares y cantinas clausurados por no respetar las medidas sanitarias y vender alcohol durante la ley seca.



"Recordemos que hay ley seca, algunos establecimientos están vendiendo alcohol de manera clandestina y lo estamos tratando gracias a que la ciudadanía nos está comentando, vamos y hacemos la inspección. La misma ciudadanía está contribuyendo a este tipo de desorden".



Explicó que una multa por clausura es de aproximadamente 2 mil a 5 mil pesos.