La gente tiene miedo a policías de SSP: Alcalde de Medellín de Bravo

Funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, asignados al C5, Sostuvieron una reunión con el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño Andrade, ya que los habitantes han presentado constantes quejas sobre el proceder de los policías estatales adscritos a este municipio.El presidente municipal dijo en entrevista que fue claro con las autoridades de la SSP, exponiéndoles que sus elementos no estaban cumpliendo con la misión de velar por la seguridad de medellinenses.A lo que añadió ser prioridad de su gobierno, el generar confianza y seguridad a los ciudadanos, y lamentó que el Mando Único de la SSP no esté cumpliendo con esa misión, sino todo lo contrario.“Como primera autoridad del municipio somos quienes recibimos las quejas de la gente. Y efectivamente, hemos comprobado que existe miedo en los ciudadanos, quienes manifiestan que no tan sólo tienen que protegerse de los delincuentes, sino ahora también de la policía”, expresó Marcos Isleño a los enviados de la dependencia que encabeza el secretario Hugo Gutiérrez Maldonado.En el encuentro desarrollado en el Palacio Municipal, estuvieron presente Erick Daniel Del Ángel Arce, responsable de la subcoordinación del C5 de Boca del Río, quien se comprometió junto con el alcalde a generar estrategias de seguridad y acciones pertinentes que permitan resolver la problemática.Y es que hace unas semanas, un grupo de ciudadanos se manifestó en palacio municipal para protestar por acciones arbitrarias de las que presuntamente habían sido víctimas vecinas de dicho municipio.