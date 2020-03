La Huaca es público, es de todos, dice Alcalde de Veracruz ante supuesta propietaria

Luego de que en redes sociales se publicaran vídeos en los que la docente Noemí Palomino negara hacer filmaciones en los callejones del Barrio de la Huaca afirmando que es de su propiedad y se dijo representante del mismo, el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, negó que tenga este título.



Tras las agresiones que han sufrido representantes de medios de comunicación por no "solicitarle permiso" para las mismas, el Edil, aseguró que no es reconocida por el Ayuntamiento de Veracruz como líder de La Huaca.



Al respecto, la mujer –ex princesa del Carnaval–, afirmó que tiene registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), por lo cual deben incluso pedir permiso para transitar por el callejón "Toña la Negra", de lo contrario no se le permitiría.



Noemí Palomino quien se hace llamar representante del Barrio de La Huaca no está reconocida como tal ante el Ayuntamiento de Veracruz, ni tiene ninguna atribución para impedir actividades en esta zona de la ciudad.



Así lo manifestó el alcalde Yunes Márquez, quien indicó que lo importante ante cualquier agresión por parte de esta persona es presentar la denuncia correspondiente.



"Es un barrio como cualquier otro. Todos los permisos para la grabación se tienen que hacer en el Ayuntamiento y las personas agredidas lo importante es hacer la denuncia. Desde ayer el personal de Gobernación fue llamada por los vecinos y ya acudieron para hablar con ella y explicarle que, insisto, las zonas públicas son públicas y son de absolutamente de todos, sin importar si uno vive o no ahí", dijo el Alcalde.



El pasado lunes, un equipo de grabación de "Miss Trans México 2020", acudieron al Barrio de La Huaca y a pesar de que señalaron que tenían permiso del Ayuntamiento, Noemí Palomino los enfrentó asegurando que no tenían su permiso.



- Este lugar es público, –le dijo el integrante de la producción.



- Tráeme a Fernando Yunes y tráeme a Gianfranco (Director de Gobernación), de una vez, pero háblales ahorita. Si no, no me quito, pendejo. Tráemelos, le espetó Palomino.



En el video se observa a una jarocha transexual posando diciendo "Veracruz", a lo que le contesta: "La mierda, esto no es Veracruz, pendeja. En Veracruz las mujeres parimos bien".



Asimismo, el Alcalde porteño negó que Noemi Palomino, tenga registrado "El Barrio de La Huaca" ante e IMPI.