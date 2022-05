La Iglesia católica siguen sin aceptar matrimonios del mismo sexo: obispo de Papantla

El obispo de la Diócesis de Papantla, José Trinidad Zapata Ortiz, reiteró que la Iglesia católica no acepta los matrimonios entre personas del mismo sexo, pues recalcó que la relación debe ser hombre-mujer.Sin embargo, dijo que se respeta la manera de pensar de los demás, y acentuó que la Iglesia no discrimina a nadie por sus conductas sexuales.El prelado rechazó entrar en confrontaciones sociales, pues a fin de cuentas “todos somos ciudadanos, todos somos hermanos, aunque tenemos la capacidad de disentir y no estar de acuerdo en algunas cosas”, expresó ante reporteros.El obispo sostuvo un encuentro con periodistas en la Parroquia María Inmaculada, de la colonia Tajín en la ciudad de Poza Rica, tras lo cual refrendó la apertura y acercamiento con los medios de comunicación.El encuentro con la prensa, en el que estuvo acompañado del vocero, Lorenzo Rivas Fuentes, se llevó a cabo en vísperas de la 56ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebrará el 29 de mayo, y en cuyo marco el Papa Francisco ha invitado a los fieles a “escuchar con los oídos del corazón”.