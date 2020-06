La Iglesia ofrece refugio, amor y protección en esta tribulación

“Con la Iglesia hemos topado, Sancho”. Efectivamente. Me vienen las palabras del Quijote de la Mancha para, en mi caso, comentar con admiración el gozo que siento al haberme encontrado nuevamente con la Iglesia durante el tiempo de la pascua y durante toda esta pandemia.



La he contemplado tan hermosa y prometedora, de acuerdo al testimonio que sobre ella nos da el libro de los Hechos de los apóstoles. Pero conforme pasaba el tiempo de pascua, la Palabra me transportaba de la primera comunidad cristiana a la Iglesia de nuestros días. Y me ha impactado el despertar de la Iglesia en esta pandemia.



La Iglesia se ha puesto de pie, ha comenzado a resurgir y se descubre creativa, radiante y hermosa en el testimonio de los hermanos que se han venido sacudiendo el miedo y comparten tanto la Palabra que fortalece y genera esperanza como el alimento y los bienes materiales, ante la crisis generalizada que estamos viviendo.



¡Qué manera de toparse con la Iglesia! -reviraría al ingenioso Hidalgo- para darle un giro a esta expresión que se utiliza regularmente como un tópico para criticar y limitar la misión de la Iglesia. Verla tan hermosa y prometedora porque deja actuar al Espíritu que nos regala la fragancia de Jesús cada vez que los hermanos se reúnen para la fracción del pan y para compartir el pan a los necesitados.



El confinamiento y la crisis no han impedido que nos emocionemos y nos maravillemos de la vida de las primeras comunidades cristianas. Se ha sentido la emoción de formar parte de la Iglesia, al regresar sobre los orígenes de nuestra fe. Nos hacía falta despertar y valorar nuestra pertenencia a la Iglesia y ese es uno de los efectos que ha provocado la pascua de Nuestro Señor Jesucristo.



La adversidad nos agarró desprevenidos y nos sumió en la desesperanza, pero la gracia de Dios nos ha ido fortaleciendo y vamos viendo el testimonio, el despertar y la creatividad de las comunidades cristianas que buscan a Dios y salen al encuentro del prójimo más necesitado.



Así eran nuestros antepasados en la fe, esos fueron los orígenes de las primeras comunidades cristianas que han marcado profundamente la fe de la Iglesia y que en estos tiempos de crisis, peligros y confinamiento nos alientan, pues, a enfrentar con fortaleza y alegría las vicisitudes de nuestra historia.



Somos herederos de una tradición que renueva a las comunidades cristianas. Si ahora tenemos la capacidad de reaccionar y de confiar en el poder de la gracia es porque hemos subido sobre hombros de gigantes en la fe.



Juan de Salisbury, refiriéndose a su maestro, comenta en el Metalogicon de 1159 (III, 4): “Decía Bernardo de Chartres que somos casi enanos, sentados sobre la espalda de gigantes. Vemos, pues, más cosas que los antiguos, y más alejadas, no por la agudeza de nuestra propia vista o por la elevación de nuestra talla, sino porque ellos nos sostienen y nos elevan con su estatura gigantesca”.



Cinco siglos después Isaac Newton planteará prácticamente lo mismo: “Si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros de gigantes”.



El drama de nuestros tiempos es no querer subir a esos hombros, no reconocer el valor de la tradición y vivir sistemáticamente rompiendo los vínculos con nuestros antepasados. La desvinculación se va convirtiendo penosamente en un ideal y logro de esta modernidad que desprecia la gloria del pasado. De esta forma se desprecia la tradición y todo lo que hemos recibido de aquellos que nos precedieron, pensando que es obsoleto y anticuado.



Por eso, la pascua ha sido un tiempo de gracia al fortalecer los vínculos que nos unen más estrechamente a Cristo y a la Iglesia. También ha provocado un amor más entrañable a la Iglesia que nos ha ofrecido un hogar en el que hemos sido acompañados, fortalecidos y consolados en este tiempo de tribulación. Se ha sentido como el refugio donde estamos pasando con esperanza el temporal de la contingencia sanitaria.



Nos hacía falta volver a confiar en Ella y sentirla como nuestra Madre. Es cierto que incluso nosotros mismos en otros tiempos, ante los escándalos y la falta de testimonio, criticamos a la Iglesia y la dejamos de sentir como nuestra madre.



Pero hemos visto que la Iglesia desde sus orígenes reconoció que no se juzga algo por aquellos que no lo viven, sino por quienes sí lo viven. En vez de centrarse en aquel que traicionó a Jesús, los primeros cristianos se centraron en los otros once y en la forma como Jesucristo amó, embelleció y se entregó por su esposa la Iglesia.



Si dejáramos la Iglesia y renegáramos de Ella estaríamos siendo eclipsados por Judas y sus seguidores, dejando de ver y valorar a tantos hombres y mujeres que han embellecido a la Iglesia.



Agradecemos a Dios por el rostro maternal de la Iglesia que nos ofrece desde su regazo refugio, amor y protección en este tiempo de tribulación. Estamos afianzados en la comunión de los santos haciendo oración por los enfermos y por todos los que sufren en esta contingencia sanitaria, así como pidiendo la intercesión de los santos y santas de Dios que a lo largo de los siglos han sido invocados por los fieles en tiempos de epidemias.



Virgen de Guadalupe, San José, San Sebastián, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Roque, San Luis Gonzaga, Santa Rita de Cascia, San Carlos Borromeo, San Juan Bosco, San Damián de Molokai, rueguen por nosotros.