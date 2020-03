La información pública, clave para el empoderamiento de la mujer

Yolli García Alvarez

Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la

Información y Protección de Datos Personales (IVAI)

Después de varios meses en que las redes sociales prácticamente han permanecido incendiadas, entre alertas de niñas y mujeres desaparecidas, feminicidios, imágenes que exhiben a las víctimas y una guerra que incluye ataques y descalificaciones de quienes se acusan –de defender al patriarcado, de ser feminazis o fakeministas–.Después del domingo en que las mujeres: abuelas, madres, jovencitas y niñas, salimos a gritar por las que ya no pueden hacerlo; unidas a través de distintas marchas en diferentes ciudades, pacíficas, históricas, en las que se evidenció que los avances en la igualdad sustantiva han sido insuficientes para detener la violencia contra las mujeres.Después de tanto y tanto, ayer hubo un gran silencio, una protesta contra una realidad que ya es intolerable, por las cifras alarmantes de acoso, violaciones, golpes y feminicidios. Por ello, las mujeres decidimos ausentarnos del trabajo, de la escuela, del espacio público y, sobre todo, de las redes sociales.Aun cuando muchas laboraron normalmente –unas por convicción y otras porque, aunque hubieran querido unirse, si dejaban de trabajar un solo día su familia no tendría que comer, porque ellas son su sustento–, la pausa se logró y tuvimos un espacio para la reflexión:Para entender la relevancia del contenido de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer "Convención de Belém do Pará”, que señala en su artículo 4 que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:a) El derecho a que se respete su vida; b) el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral; c) el derecho a la libertad y a la seguridad personales; d) el derecho a no ser sometida a torturas; e) el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia; f) el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley; g) el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos; h) el derecho a libertad de asociación; i) el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley; y j) el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Aspectos a los que aspiramos todas.Para reconocer lo avanzado y enlistar lo que nos falta.Para agradecer a quienes lucharon por los espacios y derechos que hoy gozamos y para prepararnos para exigir los que nos faltan.Para evidenciar que la violencia contra la mujer constituye, no solo una grave violación de los derechos fundamentales, sino un obstáculo para su pleno desarrollo y, por tanto, para acceder a la equidad anhelada.Para señalar que algunos grupos de mujeres, como las indígenas, las refugiadas, las migrantes, las que habitan en comunidades rurales, las recluidas, las niñas, las que sufren alguna discapacidad, las ancianas y las que viven en zonas donde hay conflicto armado, son las más vulnerables a la violencia.Para hacer conciencia de que urge un cambio cultural y de que esta lucha no es solo de las mujeres, es de todos.Nuestra ausencia visibilizó la magnitud del problema; evidenció que es urgente que se incorpore a la agenda pública, que el debate responsable y serio detone ya, para propiciar la construcción de soluciones.En esta construcción, la información, las estadísticas y los datos, además de servir como un enérgico recordatorio de las desigualdades que hoy enfrentamos, deben ayudar a que el gobierno genere políticas públicas en nuestro favor.La transparencia y el derecho a saber, hoy más que nunca, deben impulsarse como factores clave para propiciar una mayor participación de las mujeres en la vida pública, en la toma de decisiones y como derechos llave que nos permitan acceder a otros derechos, erradicando barreras como la violencia, la discriminación y la inequidad.Estar informadas y conocer nuestros derechos nos empodera para cambiar las realidades con las que no estamos de acuerdo.