La inseguridad que vive Xalapa “es una desgracia”, admite Alcalde

El presidente municipal de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que aún existan crímenes y prácticas delictivas en la sociedad xalapeña, por lo que consideró como una “desgracia” lo que se vive en la ciudad en materia de inseguridad.



"Es una desgracia la que vivimos, hay que reconocerlo, el crimen, las prácticas delictivas, es una desgracia que vivimos como sociedad y estamos haciendo un esfuerzo todos porque estas prácticas desaparezcan”, dijo.



El Alcalde insistió que la seguridad no se construye sólo con armas, policías o solados, sino también con programas sociales, educación, salud, vivienda y cultura.



"Yo puedo entrar a cualquier espacio de Gobierno y todos tenemos la buena voluntad de acabar con el problema. Si yo tuviera la varita mágica que diga que desaparece la inseguridad, les puedo asegurar que ya la habríamos usado, es un tema muy complejo".



El primer Edil señaló que todos estos hechos vienen de años porque no nace de un día para otro.



"¿Cómo es posible que haya gente que mate a su compañera, que asesine a una joven? ¿De dónde viene eso? Viene de años".



Respecto a las ejecuciones que se han suscitado las últimas semanas en la ciudad, Rodríguez Herrero aseveró que es necesario examinar la problemática con datos claros y observar los tipos de delitos, dónde se están llevando a cabo, cuál ha sido la trayectoria de estos y cuál es el contexto.



"No voy a presumir cosas así en el vacío pero sí les puedo decir que la presencia de la Policía Municipal que trabaja con la Policía del Estado, la Fuerza Civil y la Guardia Nacional ha contribuido a disminuir muchos temas de inseguridad, no todos desgraciadamente, no todos pero vamos a hacer el mejor esfuerzo", finalizó.