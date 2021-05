La izquierda no debe someter con apoyos clientelares: Patricia Mercado

Generar autonomías y conceder libertades, no propiciar el engaño de las personas con políticas públicas o clientelares, representa la nueva izquierda en México, afirmó la senadora de la República, Patricia Mercado, en entrevista con el director de alcalorpolitico.com, Joaquín Rosas Garcés.



Desde el estudio de TeleClic.tv, la legisladora de Movimiento Ciudadano enfatizó que las personas no deben, ni pueden ser sometidas o engañadas.



“La visión de izquierda es que las personas no sean clientelas, no sean sometidas, no sean engañadas con políticas públicas de ‘o me das tu apoyo o no tienes tal y tal’. O sea: sí vas a tener la pensión, sí vas a tener la beca, sí vas a tener la atención a la salud porque es tu derecho como habitante de este país”.



Además, la Senadora se pronunció por una mayor justicia social, dado que no es posible vivir en un país donde sólo unos jueguen en la cancha y el resto quedan excluidos de las oportunidades



Esto implica la libertad de ejercer sus derechos y la protección de un Estado.



“Y el derecho de las personas de diversidad sexual, cada quien vive su sexualidad como quiera mientras no le haga daño a nadie”.



Recalcó que la propuesta de Movimiento Ciudadano “está caminando” y previó que incluso el partido gane gubernaturas con un proyecto de candidaturas propias.



“Desde 2018 tuvimos muchos candidatos, candidatas asesinadas, el narco no se resigna y sigue queriendo participar, pero en muchos lugares es más una fiesta ciudadana de participación, hay que cuidar a los candidatos y candidatas”, dijo.



Previo por lo anterior que mayo sea muy poblado en ideas y debates, sobre todo en medios de comunicación.



Con respecto a la crisis generada por la pandemia de COVID-19, Mercado admitió que se han perdido empleos, aunado a una aceleración de los procesos.



En este tenor, se pronunció por que los jóvenes estudien o trabajen, siempre y cuando no sean objeto de un programa clientelar y no propicie la corrupción.



Recordó que Movimiento Ciudadano es una corriente socialdemocrática, basada en los derechos y la inclusión, y en su caso, el partido le ofreció el primer lugar en las candidaturas plurinominales al Senado por su labor de defensa de los derechos de las mujeres.



“Soy una mujer de izquierda en el país, con una propuesta basada con la defensa de derechos, el reconocimiento de derechos, la defensa de un Estado laico, cualquiera puede creer lo que quiera.



“Nosotras decidimos sobre nuestra sexualidad, nadie nos violenta, nadie nos viola, decidimos sobre nuestra reproducción, nosotras decidimos si nos embarazamos o no, decidimos si podemos salir adelante, y por eso la importancia de como último recurso contar con la regularización del aborto como último recurso, siendo un tema de salud, no penal o de criminalización o religioso”.



Recordó que el 80 por ciento de las mujeres en México que abortan profesa la fe católica, y al final se reconcilian consigo mismas luego de tomar una decisión ética de no seguir con el embarazo y a la vez advirtió que cada 24 horas, dos niñas de entre 10 a 11 años dan a luz, y de ahí surge la pregunta de cómo protege la sociedad a las menores.



“Porque esas niñas fueron violadas en su casa, en la calle, en la escuela, y tenemos que protegerlas”.



Destacó que las defensoras de los derechos de las mujeres ganaron espacios al grado de concretar condiciones paritarias en las instituciones públicas.



“Hay muchos trechos que podemos caminar juntas con agendas comunes, pero aumenta la posibilidad de mayores derechos”.