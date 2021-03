La Joyita nunca fue área natural protegida; se urbanizan zonas que sí lo son

• El predio La Joyita se localiza en la confluencia de la avenida Enrique C. Rébsamen y calle Gustavo Díaz Ordaz, en la zona sur de la Ciudad de Xalapa, entre las colonias Unidad del Valle, Bella Vista, Nueva Xalapa y Xalapa 2000.• La importancia ecológica del sitio, aun cuando se trata de un predio ya alterado en su ecosistema original, es alta, toda vez que gran parte de su superficie presenta una cubierta de vegetación que sirve de alimento y refugio para la fauna, además de presentar otros valores como regulador térmico e hídrico o funcionar como un corredor biológico (principalmente para aves) entre la zona sureste de la ciudad con la sur y oeste de la misma, enlazando diversas Áreas Naturales Protegidas y espacios conservados.• Como xalapeño, es preocupante que la ciudad pierda estos espacios naturales que le han dado identidad como una “ciudad verde” y como Biólogo no es muy grato enterarse de estas notas pues desde el punto de vista idealista, siempre quisiéramos que hubiera más espacios conservados.• Ahora bien, analizando la nota, resultaría muy preocupante que lo allí escrito fuera real y me refiero específicamente a los “fundamentos” que en teoría utilizaron como defensa para la protección de ese espacio, toda vez que el predioVeamos por qué.1. Desde los 90, de acuerdo con el Programa de Ordenamiento Urbano del Área Metropolitana, al predio La Joyita se le asignó un Uso Mixto Alto, esto es, el predio podía destinarse a usos habitacionales, comerciales u otros.2. En el año 2004 que fue decretada la Actualización del Programa de Ordenamiento Urbano de la Zona Conurbada Xalapa-Banderilla-Coatepec-Emiliano Zapata-Tlalnelhuayocan, Veracruz (aún vigente), al predio se le asignó un uso de suelo de carácter “Comercial”:, publicado en el Alcance a la Gaceta Oficial No. 57 de fecha 19 de marzo de 2004 e inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad Capital bajo el número 8 a fojas 34 a 238 del tomo I de la sección 6ª en fecha 13 de abril de 2004 y en el Registro Público de la ciudad de Coatepec, Veracruz, bajo el número 437 a fojas 257 a 415 del tomo IV de la Sección 1ª de fecha 14 de abril de 2004.3. La nota refiere: “…en contra del decreto del 8 de diciembre de 2014… En dicho decreto, se declaró como área natural protegida en la categoría de corredor biológico multifuncional al predio conocido como La Joyita y además, se le denominó archipiélago de bosques y selvas de la región Capital del Estado…”Sin embargo, el decreto del Área Natural Protegida en la categoría de Corredor Biológico Multifuncional y se denomina Archipiélago de Bosques y Selvas de la Región Capital es del lunes 5 de enero de 2015 y en las poligonales que forman parte de ese decreto no se incluye al predio La Joyita.Por lo anterior, si para defender la conservación de ese espacio, la SEDEMA utilizó argumentos de que se trataba de un Área Natural Protegida (cosa que me cuesta mucho creer), obviamente la defensa jurídica carecía de toda validez y por obvias razones se tenía que perder cualquier juicio al respecto.Lo que sí es innegable es que varios predios que sí forman parte del Archipiélago y por tanto son Área Natural Protegida, se han ido urbanizando, pues sus propietarios han ganado sus respectivos juicios, toda vez que ese decreto como el de otras Áreas Naturales Protegidas del Estado adolecen de un correcto procedimiento apegado a Derecho, tal como se ha manifestado en notas periodísticas como: https://www.alcalorpolitico.com/informacion/decretos-de-areas-naturales-protegidas-podrian-revertirse-como-el-de-la-isla-del-amor--238336.html#.YFz0q69KiUk