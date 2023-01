La justicia administrativa en Veracruz lleva 15 días paralizada

El conflicto por la extinción del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) continúa afectando a ciudadanos en Veracruz, quienes cumplen 15 días sin poder realizar ningún tipo de trámite.Lo anterior pese a la suspensión otorgada por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a partir de la controversia constitucional 266/2022, en la que se ordenó no suspender de manera indefinida los plazos procesales de los asuntos tramitados ante el tribunal.Hay que recordar que el 29 de diciembre el pleno del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV) determinó suspender labores hasta el 31 de enero, tras la extinción del TEJAV aprobada por el Congreso.Sin embargo, el 30 de diciembre ministros de la SCJN determinaron que los nuevos magistrados del TRIJAEV no pueden entrar en funciones y otorgaron una suspensión para que los magistrados el extinto TEJAV continúen en el cargo, aunque 3 de los 4 integrantes del pleno renunciaron días después.El 04 de enero el TEJAV informó que reanudaría labores, sin embargo, desde entonces no se han respetado plazos procesales para la continuación el inicio de asuntos jurisdiccionales, ya que se suspendieron labores por 20 días hábiles.Mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza la controversia constitucional 266/2022, actuarios, abogados y ciudadanos que buscan los servicios del tribunal siguen sin poder cumplir con ningún tipo de trámite.Al respecto, actuarios judiciales reportan a jueces federales y estatales que no pueden entregar oficios dirigidos al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz: “Toda vez que suspendieron plazos procesales para la continuación e inicio de asuntos jurisdiccionales”.Los asuntos y las audiencias relacionadas con la justicia laboral han tenido que posponerse hasta los primeros días de febrero, lo que consta en distintos expedientes del Consejo de la Judicatura Federal.Actualmente en la entrada de la Torre Olmo, en Xalapa, continúan notificando sobre la suspensión que se prolongará durante todo el mes de enero.