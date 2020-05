La justicia en el mundo

TODO es o será cuestionado más que antes.

[1] Práxedis G. Guerrero

“Todavía la naturaleza no produce árboles que den fruto de justicia y bienestar. Sembremos y cultivemos.”[1]A pesar de las carencias extremas, doña Lucha, de origen campesino y con apenas 3 años de primaria, nunca dejó a sus hijos sin atención. Al llegar a la capital, la misma persona que la empleó le rentó un espacio para habitar en las afueras de la ciudad. Era un cuarto de tablas, con piso de tierra, láminas de cartón como techo y sin servicios. Los 6 integrantes de la familia disponían para dormir de un viejo colchón, sobrepuesto en una base de cama (metálica) montada sobre ladrillos. Antes de irse a trabajar “Doña Luz” distribuía los quehaceres de la casa de acuerdo a la edad de sus 5 vástagos. Por las noches, al regresar, revisaba si las tareas encomendadas habían sido realizadas. El incumplimiento, generalmente ameritaba un castigo; lo contrario, una caricia o simplemente el silencio aprobatorio. Los métodos empíricos heredados de sus padres para educar hicieron de ella una personay eficaz en la inculcación del sentido deen sus retoños. Una prueba de esto lo fueron los juegos. Al jugar con los chicos del barrio pronto lograban ponerse de acuerdo en las reglas; no había conflictos por este motivo, lo cual significaba que compartían el mismo sentido deEsta sinopsis biográfica, confirma parcialmente la tesis de que la acepción deintrínseca a la naturaleza gregaria del hombre y una construcción social. Un ermitaño, por ejemplo, no puede construir un esquema de Justicia, por la inexistencia del “otro”.Actualmente, debido a la crisis global del sistemaLa gente, al darse cuenta de que el abuso causa la inequidad social, exigirá se cambien la concepción y la manera de ejercer la. Estas líneas tienen la pretensión de escudriñar algunos de sus elementos conceptuales., para personificar la Justicia da vida a Maat, es una mujer que portada una pluma en la cabeza; representa el orden, la verdad y la estabilidad que ha de estar presente en el mundo y en el cosmos. (Gran Diccionario de Mitología Egipcia; Elisa Catel, p. 124). Su papel es juzgar almas ”en la “Sala de las Dos Verdades”. Allí sirve de contrapeso colocando su pluma en la balanza donde se pesa el corazón del difunto para determinar si ha sido justo en la tierra y si merece una vida futura.ve la Justicia como un “deber ser”, es un imperativo categórico. Para este filósofo chino, latrae concordia y amistad y no actuar cuando lo exige, es cobardía. Por ello, quien mantiene su palabra y no pierde su sentido de justicia a la vista del beneficio, puede ser considerado un hombre realizado.la justicia es sumo respeto; no venerarla es ir por caminos torcidos. Las acciones injustas son consideradas denigrantes e inhumanas.por su lado, define a la justicia como una virtud del alma humana (La República, P. 81). La considera un bien de clase y la divide en personal y de la ciudad (P. 116).concuerdan en diferenciar una justicia particular de una universal; incluso coinciden en su concepción utilitaristas.en la obra de Diógenes Learcio, (“Vida de los filósofos más ilustres”, p. 554), afirma: la justicia es la virtud del alma que distribuye las cosas según el mérito de cada uno y es un excelente viático para la vejez". Además, la incluye en las “virtudes primeras” que son Prudencia, templanza, Fortaleza y Justicia.registra como justicia el mantener una recta relación tanto con Dios como con el prójimo. Así ha dicho Jehová: Haced juicio y justicia y librad al despojado de manos del opresor (Jeremías 22:3). Respecto a su ejercicio, en Ezequiel 3:20-21 sentencia: “Si el justo se aparta de suy comete iniquidad,… , porque tú no lo amonestaste; en su pecado morirá,… Pero si lo amonestas para que no peque, y no peca; ciertamente vivirá,…, y tú habrás librado tu alma. Refiriéndose al acto en sí, en Mateo 5:6 se lee: “Llamamos justo a lo que produce o preserva la felicidad para la comunidad... El catolicismo también comprende la justicia como la voluntad manifiesta de una persona de que cada quien reciba lo que le corresponde.lalinda con la piedad y la concibe como una virtud suprema cuyo fin es colocar algo en su debido lugar. Prohíbe la obscenidad, lo censurable, la opresión y pide evitar ser injustos porqueDios ordena ser equitativo, benevolente y ayudar a los parientes cercanos., en su obra “Porque no soy cristiano”(1979), dice que laes el reconocimiento de la igualdad de derechos en todos los seres humanos (p. 46).en su libro, “Miedo a la Libertad” (p. 328), menciona que laes eso que ayuda a que cada quién reciba lo que merece. Agrega que el actuar con justicia define una personalidad justa y que tal “carácter (justo) es estructurado por las condiciones básicas de la vida y toma un dinamismo propio de cada individuo”.El último autor a citar esEste filosofo es considerado el de mayor influencia en el siglo XX. En su obra cumbre “Una Teoría de la Justicia” la conceptualiza como la virtud más importante de una sociedad democrática. En un artículo posterior volveremos a este autor.De lo antes expuesto se desprende que la Justicia es:Poca duda cabe que su ejercicio cabal evitaría conflictos; su antítesis, al contrario, es causa del desorden tanto en las relaciones personales como sociales. No obstante ser una NECESIDAD nunca satisfecha, su existencia (aún menoscaba) ha moderado el abuso de los fuertes sobre los débiles. Hoy que el sistema capitalista tiene al mundo al límite de la sobrevivencia, podría ser útil revisar cómo ejerce la justicia; y de paso, conocer el cómo la asume el actual régimen morenista. Continua: La Justicia Capitalista.