La Ley se aplica si excepciones, sin ver colores: Cisneros

El secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, reiteró que se aplicará la ley sin excepción, incluso contra funcionarios de la “Cuarta Transformación” que cometan delitos.Durante entrevista en la ciudad de Veracruz, comentó que no habrá impunidad cuando se atente contra la ley, sin importar al partido político que pertenezcan, recordando por ejemplo el caso del alcalde electo de Lerdo de Tejada, el morenista Jorge Fabián “N”, aprehendido por el delito de secuestro.Señaló que incluso han actuado contra políticos en funciones, como el diputado local Erick Iván “N”, a quien se le aprehendió “por robar un cadáver”.“Alguno de esos diputados son de un movimiento del cual emanamos, es decir la ley no distingue tema político, la ley de aplica para todos, sino no hay tranquilidad en la sociedad”.Por último, Cisneros destacó que el nuevo secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zuñiga Bonilla, se integra a las mesas de seguridad.