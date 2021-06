La “Ley Seca” no sirve, dicen empresarios de Orizaba

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la zona Córdoba-Orizaba, Luis Cruz Montesinos, consideró que la “Ley Seca” es obsoleta pues no garantiza que una persona no ingiera bebidas el día de la elección, pero sí puede poner en riesgo su salud si se adquiere en lugares donde el producto es de dudosa procedencia.



Comentó que una persona, si tiene la intención de ingerir bebidas embriagantes antes de la elección o incluso el mismo día, lo va a hacer, ya sea que compre antes de que entre en vigor la restricción o incluso en esos días puede adquirirlas a través de internet, pues no hay regulación en ese aspecto.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial en la zona agregó que algunos ciudadanos también pueden recurrir a comprar en lugares no establecidos y ahí hay un riesgo, pues es un producto que no se sabe de donde proviene y además se abona a la informalidad.



Mencionó que los empresarios respetarán la ley y dejarán de vender bebidas alcohólicas, pero eso no impedirá que los ciudadanos que lo deseen las adquieran y consuman, ni tampoco impedirá que los que tienen pensado acudir a votar, lo hagan.