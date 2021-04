Es una imperiosa necesidad conectar el problema teórico o formal de los derechos humanos con su situación real.Al verter esta opinión destacamos los elementos de análisis del artículo 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nos detenemos a considerar el primero de tales elementos, es decir, la libertad de trabajo a secas, que suscita la interrogante ¿Una tal libertad para las mayorías populares o sólo existe para unos cuantos privilegiados?El contraste al precepto constitucional lo leímos en el Portal(15/04/2021). El reporte noticioso tiene el siguiente encabezado: “Vendedores de mochilas con la esperanza en el regreso a clases. Con la pandemia, desde hace un año sufren terrible crisis económica”.Las palabras recogidas en el reporte noticioso y directamente de los mochileros son las siguientes: “Siento que no le están entendiendo nada los niños, esperemos que ya pase la enfermedad [Covid –19] y regresemos a la normalidad”.Los niños no le están entendiendo nada a las clases a distancia (aquellos que tienen acceso a ellas, por supuesto). Pero, el sentimiento de los mochileros muestra que tampoco estamos entendiendo lo que está sucediendo, pues su esperanza es que “regresemos a la normalidad”.Una normalidad en que las mayorías populares cuentan entre sus privaciones el ejercicio de los derechos humanos y, en particular, la privación de la libertad de trabajo. El reporte noticioso informa: “Por la situación tuvieron... que comenzar a vender los productos propios de la pandemia, como gel antibacterial y cubrebocas.Quizás sin pretenderlo o tal vez pretendiéndolo, Ignacio Burgoa plantea el problema del contexto en su libro Las Garantías Individuales, el cual hoy sólo es una fuente de información histórica, pues su primera edición es de 1944.Las siguientes fueron sus palabras: “Es por esto por lo que la libertad de trabajo, concebida como la facultad que tiene el individuo de elegir la ocupación que más le convenga para conseguir sus fines vitales, es la manera indispensable... para el logro de su felicidad o bienestar.”Y, el autor agrega: “Cuando al hombre le sea impuesta una actividad que no se adecúe a la teleología que ha seleccionado, no sólo se le imposibilita para ser feliz, para desenvolver su propia personalidad, sino que se le convierte en un ser abyecto y desgraciado”. (Las cursivas son nuestras).Un ser abyecto es aquella persona que comete actos despreciables o viles. Un ser desgraciado señala a una persona que no es feliz. Pero, en nuestra región, también puede ser la interjección que indica la bajeza moral de una persona.El planteamiento de Burgoa nos recuerda la pregunta crítica de la criminología, la cual no es acerca de las causas que hacen de una persona un criminal, sino la cuestión es ¿Quién lo hizo criminal? En el presente escrito la pregunta crítica es: ¿Cómo puede el ser humano -en realidad- disfrutar de su derecho a la libertad de trabajo?La libertad de trabajo como derecho individual se encuentra en el artículo 5° constitucional, primer párrafo, y el análisis textual del mismo arroja los siguientes elementos:A.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.B.- El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero,C.- O por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.D.- Nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial.Mauricio Beuchot enseña: “La hermenéutica es la disciplina de la interpretación de textos” (Una expresión fácil de memorizar), “Y, los textos, objeto de interpretación, son de muchas maneras: escritos, hablados (diálogo) y actuados (la acción significativa). Nada llama más la atención que intentar interpretar el texto actuado. El ejercicio de los derechos del pueblo mexicano es la acción significativa que deseamos convertir en objeto de interpretación.En los años mozos, al cursar la Licenciatura en Derecho, en alguna ocasión tuvimos un diálogo sobre los derechos del pueblo mexicano con un conspicuo Maestro. En aquel diálogo, el distinguido Profesor nos recomendó la lectura de la obra Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones. Obra que, por fin, nos disponemos a leer, gracias a que fue compartida en Internet y en versión PDF. Total, únicamente son doce tomos. Pero...Si se entiende que los derechos humanos son algo debido a las mayorías populares y a los pueblos oprimidos para su liberación (I. Ellacuría), entonces se podría pensar que tales derechos son correlatos de justicia. Aunque hoy, la palabra “justicia” sea un vocablo vacío de contenido y que se puede llenar con cualquier cosa, esto es, forma parte del elenco de palabrería hueca que suele emplearse en los discursos oficiales.Nadie pone en duda que la pandemia Covid –19 acentuó la crisis económica, al extremo que los vendedores de mochilas expresen que “Con la pandemia, desde hace un año sufren terrible crisis económica”. Algunos estudiosos, sin embargo, señalan que la crisis económica en México y en el mundo lleva más de un siglo. Por esto, Ignacio Ellacuría afirma que los derechos humanos se deben observar desde las mayorías populares y los pueblos oprimidos en el mundo para su liberación.Si esto es así, el problema que ocupa nuestra atención no atañe única y exclusivamente al pueblo mexicano y sus derechos, ni es única y exclusivamente una cuestión política ni de un año de pandemia. Tampoco es la idea sugerir aquello de “Consuelo de muchos, consuelo de tontos”, sino que se trata de entender el problema en su justa dimensión.Puesto que en la expresión “las mayorías populares” se comprende a los pueblos oprimidos, la cuestión primera es ¿Qué son las mayorías populares? Ignacio Ellacuría responde señalando tres características, las mayorías populares son:1.- La inmensa mayor parte de la humanidad que vive en unos niveles que apenas puede satisfacer las necesidades básicas fundamentales;2.- Aquellas mayorías que no están en condición de desposeídas por leyes naturales o por desidia personal o grupal sino por ordenamientos sociales históricos que les han situado en posición estrictamente privativa y no meramente carencial de lo que les es debido;3.- Aquellas mayorías que no sólo llevan un nivel material de vida que no les permite un suficiente desarrollo humano y que no gozan de manera equitativa de los recursos hoy disponibles en la humanidad, sino que se encuentran marginados frente a unas minorías elitistas, ...En fin, hoy nos disponemos a leer un libro sobre los derechos del pueblo mexicano proclamados en las Constituciones Políticas de México. Pero, si sólo hacemos tal cosa, el problema de fondo es que la lectura e interpretación del ejercicio de los Derechos Humanos en el mundo -y por consiguiente la libertad de trabajo- se nos escapa como el agua entre los dedos.