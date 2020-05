La madre es una diaconisa que sirve gratuita y desinteresadamente: sacerdote

“Si hay una diaconisa, una que sirve gratuita y desinteresadamente es la mamá, no es perfecta, le gana la neurosis de todo lo que le pasa como humana, pero si alguien es así, una verdadera diaconisa es la madre”, expresó el sacerdote de la Iglesia de San Jerónimo en Coatepec, Quintín López Cessa.



Durante la homilía de este domingo, el párroco oró por las madres para que Dios las bendiga, les otorgue salud, destacando que es el momento de pedirles perdón y expresarle agradecimiento y hacerles saber sus virtudes.



Del mismo modo, el sacerdote dijo que es necesario no perder la paz, la esperanza, la confianza y la seguridad de saber a dónde se irá después de esta vida.



“Tratar de vivir este día a día que a veces se pone muy difícil, que esta epidemia nos ha puesto situaciones difíciles y las que vendrán, pero podremos enfrentarlas con confianza, con esperanza y con la seguridad de sé a dónde voy, sé mi destino y sé el camino”, detalló.



Y es que dijo que es fácil que el hombre pierda la paz; sin embargo, aseguró que la palabra de Dios refiere que ha prometido moradas en su Casa para todo el que haya creído y seguido a su hijo Jesús.



“No pierdan la paz si crees en Dios, con qué facilidad la perdemos, muchas cosas nos quitan la paz, pero dice el Señor no la pierdan, crean en lo que les digo, porque al final todo saldrá bien, en la Casa de mi Padre hay muchas moradas.



Por eso los santos anhelaban la muerte más que evadirla o alejarse, porque creían de tal manera en el Señor, nosotros popularmente decimos no hay mal que dure cien años, ni quien lo resista, pero nos va a resucitar, esa es la esperanza en los momentos más difíciles, en los problemas económicos, afectivos, de sufrir a veces situaciones de violencia, de tanta angustia”, señaló.



Finalmente, el párroco indicó que es necesario conocer a Jesús, pues los católicos en ocasiones tienen la idea de que Dios castiga, causa el mal, juzga y condena, no obstante, aseguró que Dios es bondadoso, gratuito y misericordioso.



“Tenemos tantas ideas por no conocer a Jesús. Dios es el padre misericordioso, no el que juzga y condena, te hizo libre y él respeta tu libertad, por eso él no te puede imponer nada ni siquiera a que creas en él. Nuestros actos son los que traen consecuencias”, finalizó.