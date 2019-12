La maternidad subrogada es una forma de violencia contra las mujeres: Sacerdote

La maternidad subrogada, como se le ha llamado al alquiler de vientres, es una forma de violencia contra ellas, indicó el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn Enríquez Báez, quien dijo que esta práctica convierte a las féminas en incubadoras humanas.



"Al hablar de maternidad por alquiler, se está aceptando tácitamente la utilización de las mujeres, la instrumentación de ellas, donde no se les reconoce como sujetos sino como objetos; esa es una de las primeras objeciones que podemos encontrar".



Indicó que al ser madre gestante, la mujer tendrá que entregar a su hijo y eso puede ser un daño para ella, pero también corre riesgo su salud porque a veces las féminas llevan cinco, seis o hasta siete maternidades y se convierten en incubadoras humanas.



"Hoy se habla de trata de personas, esa es una forma porque se les utiliza y también sabemos que se pueden desarrollar lazos afectivos y psicológicos y al final se le está arrebatando a la mujer a alguien que llevó en su ser nueve meses".



Añadió que de la mano también podrían venir posibles incestos. "Debemos recordar que el niño tiene derecho a tener padres, no una madre o padre a tener un hijo. Una visión cristiana es que los hijos son un don, no un derecho".



Apuntó que no se tiene conocimiento de que en la región y Estado haya casos de maternidad subrogada, pero en entidades como Tabasco, Sinaloa y Sonora sí se sabe que existe. Y agregó que esta práctica ni siquiera está regulada.