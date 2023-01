La “mayoría irreflexiva” en Congreso desató problema en Tribunal Administrativo

El Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, y el Poder Legislativo, desafían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no acatar la suspensión provisional para que los cuatro magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TEJAV) no sean cesados de sus funciones y por consecuencia no desaparezca ese órgano autónomo.El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y vocal de la Comisión Permanente de Seguridad Pública, Miguel David Hermida Copado, confió que en el transcurso del día alguien lea la resolución de la Corte y se permita que los cuatro magistrados sigan en sus funciones hasta que los ministros emitan una sentencia definitiva en torno a la Controversia Constitucional que promovieron los magistrados del TEJAV, y que han ganado en una primera instancia.“Esto no tiene que estar sucediendo, fue provocado por una mayoría irreflexiva, que vota a favor todo lo que se les presenta y que tiene el apoyo de aliados que están enamorados por el canto de las sirenas. Es muy lamentable que en Veracruz estemos a expensas de una mayoría irreflexiva que solo está pensando que hacer con el poder que tiene”.Lamentó que desde la noche de este martes se haya desplegado un operativo con 40 elementos policiacos que resguardan la Torre Olmo, sede del TEJAV, cuando tuvieron que ser enviados al Norte del estado, concretamente en Poza Rica, donde hay una marcada ola de inseguridad.“No podemos estar en Veracruz en esta circunstancia, no puede ser, el Congreso del Estado, un factor de ingobernabilidad, cuando es uno de los Poderes del Estado que debe generar y garantizar gobernabilidad”.Recordó que, en la sesión plenaria, cuando se aprobó la desaparición del TEJAV y el cese de los 4 magistrados, así como la creación del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), se advirtió que era inconstitucional.Aseveró que la mayoría en el Congreso local debe aprender a escuchar y tiene que aprender a saber cuándo se está equivocando.Agregó que la sentencia provisional de la SCJN, a consecuencia de la Controversia Constitucional que presentaron los cuatro magistrados del TEJAV, señala que se concede la medida cautelar, a favor de los promoventes, contra el artículo cuarto transitorio del decreto aprobado.Ducho artículo señala que a las y a los Magistrados del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, se les otorgará una indemnización por terminación de funciones equivalente a tres meses de percepciones ordinarias.Al declararse inconstitucional dicho artículo, los cuatro magistrados del TEJAV no pueden ser cesados y deben seguir en el cargo.“No acatar esa disposición es un claro desafió al Poder Judicial de la Federación. Yo espero que conforme avance el día lean la resolución y permitan a los cuatro magistrados seguir realizando sus funciones”.