La meta para este 2021 es que no cierren más hoteles por pandemia: Lois Heredia

Después de un año difícil, la meta para este 2021 en el sector hotelero es que se mantengan las empresas y ya no hay más cierres debido al confinamiento por la pandemia por el Coronavirus, señaló el presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR), Sergio Lois Heredia.



Aunque en el cierre del 2020 se registró una ligera recuperación, no se puede decir que haya sido un buen año pues más de la mitad los hoteles estuvieron cerrados y por ello, las expectativas.



"El objetivo para este año va a ser que sobrevivan las empresas y que se mantenga la plantilla laboral, el año pasado desafortunadamente se tuvieron que hacer reducciones en lo que es la plantilla laboral, este año no creemos que se pueda recuperar lo que se perdió el año pasado pero lo que sí, ojalá se pueda dar es que sobrevivan las empresas".



Lois Heredia precisó que durante noviembre y diciembre, la ocupación hotelera osciló entre un 40 a 45 por ciento, buena en comparación a los meses previos, sin embargo, mucho más bajo con respecto a otros años.



Incluso, se pensó que no reputaría la ocupación pero fue hasta la última semana de diciembre en que llegó el turismo.



"Los primeros días de diciembre fueron muy complicados y no los primeros días, prácticamente todos, porque fue como del 1° al 25 que fueron muy complicados y bueno, ya fue como la última semana que aumentó la afluencia turística y gracias a eso es como se pudo igualar la ocupación en diciembre a como se tuvo en noviembre".



Durante el 2020 se registró ocupación récord más baja en los últimos años, llegando hasta el 4 por ciento.