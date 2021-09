La migración no se detiene golpeando gente o militarizando fronteras: Las Patronas

Algunos países Centroamericanos están viviendo una de sus peores crisis humanitarias al menos en la última década.La migración hacia Estados Unidos no sólo es del Salvador, Guatemala, Honduras, también de Nicaragua y Haití.Es el resultado del estancamiento económico y las inapropiadas políticas económicas, inestabilidad política y escasez de trabajo, así como inseguridad afirmó Norma Romero Vázquez, coordinadora de Las Patronas, grupo que brinda ayuda a este sector de la población.A decir de la entrevistada, estas personas están huyendo de sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida y los gobiernos no están haciendo nada para solucionar la problemática."Militarizar las fronteras no es la solución" agregó tras señalar que al menos en la zona centro hay más vigilancia y operativos para frenar las caravanas de haitianos."La gente está desesperada porque les dijeron que en México habría refugio y resulta que no es así, entonces quieren seguir su camino su destino es Estados Unidos, quieren a como dé lugar llegar allá".La solución es sensibilizar a la ciudadanía acerca del tema, pues ahora son ellos, pero México también expulsa migrantes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca."No es posible que los gobiernos no den una solución, la migración no se detiene golpeando gente, debe haber políticas públicas que frenen de lleno el problema, se han vuelto indolentes".Finalmente exhortó a los gobiernos de Centroamérica trabajar de manera conjunta con México, pues si hubiera las condiciones de tener una vida digna en sus países de origen, nadie tendría la necesidad de salir huyendo como está sucediendo.