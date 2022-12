La mujer que cierra calles a xalapeños terminó por trabajar en Alcaldía de Ahued

a Capital

La lideresa social Topacio Hernández, que ha encabezado diversas protestas contra el Ayuntamiento de Xalapa e incluso llegó a estar presa por bloquear avenidas de l terminó por trabajar unos meses trabajar en la administración municipal, confirmó el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil.Cuestionado sobre por qué la representante de la organización Alianza Revolucionaria Constitucional aparecía en las nomina del Ayuntamiento, Ahued Bardahuil reconoció que sí le llegaron a dar un puesto en Protección Civil.“Yo la invité derivado a que ha tenido ella necesidades, la escuché aquí muy inquieta en una ocasión. Le dimos entrada en un puesto técnico en Protección Civil y aceptó, estuvo con nosotros uno o dos meses”, dijo.Sobre por qué duró tan poco, comentó que fue a causa del bajo salario.“Ya no le gustó porque tiene razón, el sueldo no es muy grande, ella tiene su asociación y aparte tiene gestoría, pero sí efectivamente la invité”, dijo Ahued.Refirió que además del sueldo, al tener una asociación trabajar en el Ayuntamiento le impediría gestionar.“Ha sido ella una mujer de lucha como todas las mujeres hay que darle respeto y tratando de ayudarle en un área técnica de acuerdo a lo que ella buscaba qué se había quedado sin empleo, pero finalmente ella decidió; ‘me voy a retirar porque el sueldo no es lo que veo y estoy gestionando” y le digo ‘bueno, si tú tienes una asociación y vienes a hacer una solicitud no puedes ser juez y parte, no puedes estar en el ayuntamiento’ y lo entendió”.El Alcalde dijo creer que se debe entrar en un proceso de comprensión mutua, tanto con Hernández como con las demás personas, evitando roces y entender la situación de cada individuo.“En el portal está toda la información, lo que si no está actualizada, si tú lo buscas actualizado ya no aparece”, aseguró Ahued.