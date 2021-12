La música en vivo es energía directa, difícil de conseguir en modo virtual: Rubén Flores

Este domingo regresan al escenario del auditorio del Museo de Antropología integrantes de la Orquesta de Música Popular, a las 13:00 horas, con entrada libre para todo el público, con uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial.“Hemos tocado en varios lugares, como es el caso de este domingo, en que ahora estaremos con un quinteto de metales, el domingo anterior tuvimos otra presentación con dos cuartetos de cuerdas”, indicó el maestro Rubén Flores, director de la Orquesta de Música Popular, titular de uno de los grupos universitarios que, a pesar de la pandemia, no dejaron de trabajar a lo largo de este año que termina, con presentaciones virtuales y muchas otras de manera presencial.“Nuestra orquesta (Orquesta de Música Popular) se divide en muchos grupos, lo que nos permite presentarnos como el martes pasado en el kiosco de Los Berros, donde hubo mucha gente, dispersa en todo el parque, experiencia muy agradable; el clima se prestó, tibio, lo que facilitó nuestra aparición”.“Afortunadamente no tenemos presentes, en cada exhibición, a todos los maestros por las medidas de restricción sanitarias. Hemos tenido recitales en lugares pequeños como el Teatro J. J. Herrera, la Galería Ramón Alva de la Canal o el auditorio de la Casa del Lago”.“Música popular para todos los ensambles hay de sobra. Eso lo hemos hecho como un trabajo permanente a la par de lo que generalmente hacemos, en formato sinfónico, como un concierto presentado con la Orquesta de Cuerdas en Casa del Lago. Lo bonito de ese concierto, que repetiremos en algún momento, lo hemos transformado, no es un concierto de rock, con orquesta de cuerdas integrada con 20 elementos, concierto que suene a rock pesado, de los 80 y 90, son programas muy interesantes, que vamos a tener próximamente la oportunidad de hacer llegar a más gente para que conozcan estos repertorios”.“En redes sociales hemos tenido mucha actividad virtual, videos con la orquesta y con los grupos de ensamble pero nunca es lo mismo, el hacer la música en vivo, con público presente, es toda una sensación difícil de conseguir de manera virtual”.“En Internet siempre tenemos la opción de encontrar otras cosas, que a lo mejor ni buscamos. Son impersonales, uno las ve y sigue navegando. Pero cuando uno está cerca de una banda, de un quinteto, ahí está la energía directa”."Presentaremos dos trompetas, un corno, lo que se pretende es seguir la tradición de algunas ciudades grandes, en que mientras las personas caminan en las calles, con el frío de la temporada, hacen sus compras mientras hay músicos de banda que tocan en las calles, en la intemperie. Esta experiencia no sucede con los metales. O los coros o metales, toquen para las personas que pasean en parques, para eso eran las bandas, el objetivo es revivir esa tradición de tocar música navideña pero con este ensamble de metales, los maestros tienen preparación. El chiste es que tengan interacción con la gente que pasa".Los grupos hacen parodias, juegan con los diferentes estilos. Uno no espera que toquen samba, para seguir con un tema tradicional inglés y, de repente, lo hacen diferente. Es una actividad divertida, realizada con el objetivo de atraer al público que transita por las rúas.“Programamos este mismo concierto, en la Casa del Lago, los próximos días 14 y para el 21 en la Plazuela del Carbón. Fuimos sin sonido, algunos aparatos, el bajo eléctrico, piano eléctrico, nada estridente. Queremos que las personas tengan un poco de paz, que, al deambular bajo el inclemente clima, además tengan que soportar el alto volumen de las bocinas de los negocios, no podemos convivir con música ruidosa, que le bajen, por sanidad”.“Quizás a los jóvenes así les guste o les funcione pero es muy agresivo el volumen alto, con estruendosas bocinas para sonar más. No es tan suave como el sonido de una guitarra. Es más amplio pero no lastima, no es agresivo. Este tipo de acercamiento musical es importante para todo el público, para crear nuevos públicos, que gusten de disfrutar la música”.