La Navidad es contemplar la grandeza de Dios en lo pequeño, en la fragilidad de un niño

Escribo y predico confiando en el poder que tiene la Palabra de Dios de traspasar los corazones. Pero estos días también aprovecho la disposición, la actitud receptiva y la buena voluntad que experimentamos ante el misterio de la Navidad. Es como si una presencia especial nos habitara para provocar un acto de contrición, un análisis profundo y un deseo de hacer mejor las cosas.Confiando, pues, en el poder de la Palabra y en la disposición que probamos intento persuadir para que nos veamos un momento a nosotros mismos. Ya no somos niños. Ya hemos crecido, nos valemos por nosotros mismos. Podemos hacer nuestras cosas, hemos desarrollado habilidades y nos sentimos seguros en algunas cosas.Aun con toda la seguridad y fortaleza que podamos presumir hay momentos que nos sentimos indefensos y buscamos una mano más fuerte, una mano protectora, una fuerza que nos habite y nos defienda ante tanto ruido, ante tantos distractores, ante tantas amenazas.Regularmente hemos buscado esa fortaleza y seguridad en las cosas de la tierra, en las creaciones humanas, en la ciencia del hombre, en los productos de la modernidad y en las ventajas de la técnica. Se trata de medios que nos dan seguridad hasta donde pueden, nos protegen de acuerdo a su potencial específico, nos fortalecen desde su propio margen de poder que es limitado, como nuestra propia existencia.Llega, por eso, el momento en que volteamos hacia otro lado, en que consideramos una fuente radicalmente diferente y buscamos esa respuesta completa y definitiva en la fe.Navidad es una de esas épocas del año en que alcanzamos a reconocer que no nos bastamos a nosotros mismos. Alcanzamos a darnos cuenta que necesitamos ayuda, que solos no podemos, que no siempre hemos hecho las cosas de la mejor manera, que nuestros razonamientos y reservas respecto de lo sagrado se desvanecen ante una presencia que nos cuesta mucho trabajo explicar con nuestros razonamientos, pero que está allí, que nos habita y se manifiesta de distintas maneras.Buscamos, pues, una respuesta y aunque ya crecimos queremos sentir esa presencia protectora como cuando éramos niños. La respuesta de Dios es desconcertante y nos invita a superar nuestra propia lógica humana. Un niño desprotegido es nuestra mayor protección, un niño indefenso es nuestra gran defensa, un niño vulnerable es nuestra mayor seguridad, un niño que no habla es la mejor respuesta de Dios.Volveremos a sonreír, a estar en paz y a vernos como hermanos cuando recuperemos nuestra capacidad contemplativa. La Navidad es para contemplar a Dios que se hace un niño. Contemplar es mirar hasta lo más profundo, no quedarnos en las cosas exteriores, dejar que una mirada penetrante nos encienda el alma.Hay dos miradas contemplativas que son fundamentales. Antes sólo contemplábamos la inmensidad del universo para agradecer por el regalo de la creación y caer en la cuenta de la majestuosidad de nuestro Dios que nos entrega día a día un mundo bello, ordenado y lleno de su presencia.Ahora además de contemplar la inmensidad del cielo también contemplamos la grandeza de Dios en lo pequeño, en la fragilidad de un niño.La Navidad es uno de esos acontecimientos que se pueden acoger mejor con el canto que con las palabras, con la mirada que con las explicaciones. La Navidad crea una atmósfera de estupor, de calma y de silencio que nos puede renovar desde lo más profundo.«La humanidad -dijo Kierkegaard- está enferma de estruendo». Hay mucho ruido, hay mucho estrés, hay mucha indiferencia y hay un ritmo de vida vertiginoso que nos deshumaniza, nos aleja y nos hace desconfiados.La Navidad nos invita a aceptar la respuesta de Dios para sentirnos protegidos. Una respuesta que será asimilada sólo a través de una mirada contemplativa que nos lleve a redescubrir la belleza de los momentos de silencio.