Muy esperado el concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, para este viernes, a las 20:30 horas en la sala principal de Tlaqná, Centro Cultural, bajo la batuta de Alexandre Myrat, segundo director invitado del año, presentará un programa con obras de Silvestre Revueltas, Aaron Copland, Charles Ives y Leonard Bernstein, con la participación como solist,a del clarinetista oaxaqueño Juan Manuel Solís.



La OSX dará inicio al concierto con la famosa pieza Sensemayá, de Silvestre Revueltas, basado en el poema del mismo nombre, escrito por el poeta cubano Nicolás Guillén. A continuación, con un sabor jazzístico, se presentará el Concierto para clarinete de Aaron Copland, una obra dedicada a Benny Goodman, a cargo del solista Juan Manuel Solís. Parte de esta obra representa una fusión de elementos relacionados a la música popular de USA y Sudamérica: ritmos del Charleston, Boogie – woogie y los aires brasileños populares.



El clarinetista, Juan Manuel Solís, miembro de la de la OSX desde 1999, invita al público de Xalapa a no perderse la oportunidad de escuchar el Concierto para clarinete de Copland de este viernes 21 de febrero a las 20:30 horas.



“Es el concierto favorito de muchos clarinetistas y melómanos, así que representa un gran reto pero también un gran placer, sobretodo porque está relacionado directamente con un gran clarinetista de todos los tiempos, Benny Goodman. Tocar con la OSX siempre me llena de alegría y felicidad, me siento muy afortunado de pertenecer a esta orquesta y de ser la octava ocasión en la que me presento con la agrupación” concluyó el solista.



Para la segunda parte, se iniciará con la pieza The Unanswered Question de Charles Edward Ives, que es definida por el biógrafo del compositor como “una especie de collage en tres niveles distintos, coordinados ásperamente”. Finalmente la OSX interpretará la famosa suite West Side Story compuesta por Leonard Bernstein. Sus sofisticadas melodías y el acercamiento a los problemas sociales de la época marcaron un punto de inflexión en el teatro musical estadounidense. Desde la fecha de su estreno, la canciones de West Side Story se han convertido en clásicos.



No te pierdas este programa lleno de famosas melodías y adquiere tus boletos en la taquilla de Tlaqná con los precios de $120 palcos, $80, entrada general, y $30 presentando credencial escolar vigente. Para más información sobre las actividades de la OSX, puede consultar el sitio oficial www.orquestasinfonicadexalapa.com o en Facebook: Orquesta Sinfónica de Xalapa.