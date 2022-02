La Palabra y el Hombre… ¿y la Mujer? Cuestionan a revista de UV por su nombre “patriarcal”

El nombre de la revista La Palabra y el Hombre, editada por la Universidad Veracruzana (UV) desde 1957, causó que fuera señalado de “obsoleto y patriarcal” por una usuaria de redes sociales, lo que provocó una aclaración del director de la publicación, Mario Muñoz.Y es que el próximo número doble de la revista “estará dedicado a los movimientos feministas”, celebrando así 65 años.“Tema de controversia e importancia actual que, desde varias visiones y perspectivas, abordan escritoras, investigadoras, artistas y activistas nacionales y extranjeras”, detalló la UV en comunicado.No obstante, por Facebook , la usuaria Adriana Carreón pidió “que el primer debate sea sobre el obsoleto y patriarcal nombre de la revista”. Es decir, cuestionó que lleve en el título la palabra “hombre”.Al respecto, el propio Director de la revista aclaró que los fundadores de la Editorial no consideraron el título en términos de género, “tal como se piensa en la actualidad, sino en el encuentro de dos polos reunidos en una misma publicación”.Muñoz incluso aseguró que en el nombre “el sustantivo femenino (La Palabra) antecede al sustantivo masculino (El Hombre), y ambos conceptos complementarios están contenidos en un concepto mayor: la humanidad”.Asimismo, defendió que el nombre “no es obsoleto”, ya que deriva de “una noble tradición humanística” desde hace décadas, no por un asunto patriarcal.“(El nombre) se ha mantenido durante 65 años, no por razones patriarcales, sino porque responde a una noble tradición humanística de sus fundadores en 1957. El término ‘tradición’ en la cultura no significa, de ninguna manera, estar de espaldas al tiempo histórico en el que un libro, una obra literaria, una revista, se desarrollan en continuo y permanente diálogo con las lectoras y los lectores.“En esto radica el principio de la trascendencia y no en cerrar los ojos a los problemas sociales que afectan a todas y a todos. Sin tradición la cultura deja de tener un soporte desde el cual dialogar con otras culturas y otras generaciones”, escribió Muñoz.De acuerdo a la institución, La Palabra y el Hombre fue fundada por un grupo de intelectuales, todos hombres , “que forman parte de la historia de la UV”:“Sergio Galindo (como director), Fernando Salmerón, José Pascual Buxó, Alfonso Medellín Zenil, Ramón Rodríguez, Dagoberto Guillaumin, Xavier Tavera Alfaro, Adolfo García Díaz y Luis Ximénez Caballero, presididos por el entonces rector Gonzalo Aguirre Beltrán”.Sobre la labor de mujeres en la publicación, Muñoz comentó que “sin ir muy lejos, de la Tercera Época”, las colaboraciones de autoras están a la par de las de autores.“Es más, hay números donde prevalece la presencia de la mujer, como en este dedicado al pensamiento y los movimientos feministas. Además, nuestras páginas han estado abiertas a todas las generaciones, incluyendo estudiantes y artistas. Un sistema patriarcal es, por su misma naturaleza, cerrado e intolerante. Y estas actitudes siempre las hemos rechazado y lo seguiremos haciendo”.