La pandemia de COVID-19 “no ha bajado para nada”: Arzobispo de Xalapa

El arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, lamentó que los contagios de coronavirus no estén disminuyendo, por lo que exhortó a toda la población a seguir cuidándose.



"Queremos exhortarnos a que nos sigamos cuidando, la pandemia no ha bajado para nada aquí en México, tenemos mucha mortandad y tenemos otra vez los hospitales saturados y el personal sanitario no tiene el equipo adecuado o suficiente. Ya sabemos que han sido los héroes y mártires".



El sacerdote, destacó el papel que están jugando actualmente los padres al colaborador con sus hijos en la nueva forma de tomar las clases. Pidió por los estudiantes que comienzan este lunes sus clases.



"Mañana empiezan más ampliamente los cursos en las escuelas, vamos a enviar la bendición de hoy a todos los niños, niñas, adolescentes, a sus papás que hoy cumplen un papel muy importante que son los principales educadores, también a los maestros".



Reyes Larios agradeció el apoyo que los feligreses han otorgado a los más necesitados durante la pandemia COVID-19 por medio de Cáritas, Pastoral Social y grupos de la iglesia.



Además, durante la misa dominical, se solicitó a la sociedad, sumarse a la Colecta Anual del Diezmo, y con lo recaudado, se podrá apoyar a toda la iglesia diocesana, y cubrir las necesidades pastorales.



"Se rifarán electrodomésticos, tabletas, televisiones, celulares y más. Les recordamos que es tarea nuestra colaborar en las diversas necesidades y pastorales. Muchos de ustedes han estado apoyando, otros faltan, si alguien está interesado en adquirir los boletos, les pedimos que se acerquen a nuestros movimientos, a las entradas de la catedral y en las diferentes parroquias", concluyó.