La pandemia mató al turismo en la región Xalapa

La pandemia por el coronavirus COVID-19 ha pegado al turismo y ha pegado duro, expresa el director comercial de la operadora turística Sendero Travel, Héctor Díaz Bartolomé, pues con el confinamiento “se nos cayeron las ventas al cien por ciento”.“¿Cómo nos ha pegado esto? Muy fuerte, sobre todo porque a esta región de Xalapa, llamada de cultura y aventura, no le estaba yendo muy bien últimamente. Entonces, viene este golpe y ha sido el acabose para toda la industria turística”, expresó.Explicó que se han tenido que reinventar ante esta crisis, no sólo para vender productos, sino para difundir las actividades que se pueden realizar en Veracruz, en Xalapa y en la zona cafetalera de Coatepec.Dijo que a través de las redes sociales han mantenido contacto con turistas interesados en conocer Veracruz, a quienes les han informado de las nuevas medidas que la operadora turística implementará para atender grupos familiares y de amigos, con un protocolo de higiene y sanitización que permita seguir todas las recomendaciones del sector salud.Comentó que desde que se anunció el primer brote del virus y se empezó a escuchar de su propagación y las situaciones de crisis que se generaban en el mundo, causando alarmas y alertas al declararse la emergencia sanitaria, la Organización Mundial de Turismo lanzó alertas mundiales.Se cerró China, luego Europa con sus tres principales países: Italia, Francia y España. En la operadora Sendero Travel seguimos trabajando en la oficina pero de repente, de la noche a la mañana, se cayó todo, empezó la emergencia local, se solicitaron los cierres, pidieron que la gente no saliera de sus casas, que se implementara la sana distancia y entonces, la directora de la Operadora, Gisela Rivera, decidió en su momento cerrar la oficina.Consciente de que todas las medidas se debían a una emergencia sanitaria y que las medidas de confinamiento eran muy necesarias para salvar vidas, sabíamos que la industria turística se desplomaría, refiere Héctor Díaz Bartolomé.“Nuestras ventas cayeron en un 100 por ciento, afectándonos a todos; de repente estaban arriba y súbitamente se vinieron abajo en caída libre, los hoteles, los restaurantes, todo”, indicó.Héctor Díaz dijo que en Sendero Travel esta crisis sanitaria la tomaron como una oportunidad para reinventarse.“Empezamos a ver nuestro panorama futuro y bueno, es una crisis y optamos por cumplir aquella vieja frase que dice que ‘la crisis deja oportunidades’ y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de arreglar lo que teníamos que arreglar internamente, nuestros procesos y lo que hicimos ahora ante la próxima reapertura es crear nuevos productos para ofrecer a nuestros clientes, con todas las medidas de seguridad”.Ante la nueva normalidad, Sendero Travel se enfocará en tres líneas de acción: el turismo de naturaleza, el turismo familiar y de amigos y la promoción digital de la región.“El turismo de naturaleza es un turismo sostenible, de aire, de campo, de bosque, de libertad. Sales tantito del Centro Histórico de Xalapa y empiezas a ver árboles, ríos y cascadas. Entonces hemos estado creando productos para ese específico segmento que es el turismo sostenible, para que la gente salga y no se estén amontonando”.“Además, redefinimos nuestras capacidades de atención, es decir ya no vamos nosotros a atender a grupos grandes, en primera porque ya no va a haber y en segunda por nuestros propios protocolos de higiene. Vamos a atender un porcentaje con nuestros vehículos al 50% pero le vamos a dar más énfasis al turismo familiar, al turismo carretero, al turismo de amigos que se conozcan, no gente desconocida que no sabemos cómo andan”.“Y en tercer lugar, estamos trabajando en la creación muy específica de una promoción digital de nuestra región hacia el exterior; es decir, un grupo de empresarios nos hemos unido para emprender una campaña de información de lo que tenemos aquí”, aseveró.“El ciudadano en general tiene que trabajar, tiene que obtener negocio, tiene que obtener dinero, tiene que sobrevivir. El asunto es que todo se puede hacer, siempre y cuando todos tengamos un sistema o protocolo muy personal de higiene, el uso del cubrebocas, el gel, lavarse las manos, si todos, tu, yo y todos los demás lo hiciéramos realmente como se debe, guardando 1.5 o 2 metros de distancia, ya todo mundo puede hacer todo”.Héctor Díaz visualiza un cambio drástico en el turismo, “te acuerdas cuando llegaba de repente esos autobuses llenos de gente de quién sabe quién, quién sabe quién es el de adelante y atrás y efectivamente y vas en el autobús y oías gente que estaba tosiendo, estornudando y ahora no, se acabó todo eso, al menos en Sendero eso es lo que vamos a estar haciendo”.“Somos una empresa que busca cumplir con los lineamientos, porque somos una operadora encargada y sobre todo responsables de la seguridad y salud del visitante”.Sendero Travel es una empresa turística fundada en el año 2014 en el Pueblo Mágico de Coatepec, por Gisela Rivera, quien estuvo interesada en ofrecer turismo receptivo, por lo cual creó el producto denominado “Tour Sendero del Café”, obteniendo un reconocimiento al emprendimiento y caso de éxito en la Feria de Pueblos Mágicos en el año 2018, ofreciendo interesantes recorridos a través fincas cafetaleras con la experiencia de un catador de café, visitando majestuosas haciendas.Además, ofrece servicios de alquiler de vehículos de transporte turístico, una división de eventos para bodas y 15 años, así como Bodas destino en donde también implementarán nuevos protocolos y la promoción de artesanías, tanto gastronómicas como físicas y culturales de la región en una comercializadora.Se puede buscar en Facebook como Sendero Travel o Tour Senderos del Café y en la página web www.senderotravel.com “Tenemos que buscarle por todos lados para poder sobrevivir, porque ahorita va a ser más difícil”, concluye.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund/