La pandemia no se ha domado, dice Muñoz Ledo a AMLO

El diputado Porfirio Muñoz Ledo se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la pandemia de Covid-19.



El legislador indicó que si bien el mandatario llegó al poder con el “apoyo de las mayorías”, la crisis sanitaria por la que pasa México no se trata de un asunto electoral o de consulta pública.



En el hilo publicado en su red social, Muñoz Ledo señaló que lo fundamental no es que se dome a la pandemia, si no evitar que se disparen los contagios en estos momentos en que México se ubica en el punto más alto de casos del nuevo coronavirus.



Luego de que el presidente López Obrador recomendara a la población a empezar a salir a las calles, el diputado dijo que la libertad no se ha perdido, sin embargo, se debe ejercer con "responsabilidad, solidaridad y en acatamiento a las normas establecidas".



El expresidente de la Mesa directiva de la Cámara de Diputados, también consideró prematura la invitación del mandatario.



"El exhorto a no quedarnos inmovilizados en nuestras casas parece prematuro, ya que los médicos aconsejan lo contrario. No salir en lo posible de los domicilios y cuidar en esta fase a los más vulnerables: los niños", escribió.



Desde el domingo pasado, el titular del Ejecutivo ha enviado diversos mensajes a los mexicanos sobre el confinamiento, incluso este lunes en su gira por Xalapa, Veracruz, aseguró que por recomendación de los médicos ha pedido a la población no tener miedo y salir de casa con todas las enseñanzas aprendidas, como la sana distancia.



“¿Qué es lo que estoy planteando por recomendación de los médicos?, pues que empecemos a salir, pero que apliquemos lo ya aprendido, todas las enseñanzas de la sana distancia”, manifestó.



Al Mandatario se le cuestionó que si no era contradictorio llamar a salir a los ciudadanos cuando Hugo López-Gatell señala que se han prolongado los contagios y contestó que se debe tener equilibrio “en lo sanitario, médico, salud y, al mismo tiempo, en la economía, bienestar y en el regresar a la convivencia, a la libertad.



“Que no nos embargue el miedo, tenemos que ir poco a poco. Ya aprendimos bastante y demostramos ser responsables (...) es excepcional el comportamiento de la gente, por eso se logró aplanar la curva”, dijo.