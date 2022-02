El tema de hoy se plantea a partir de la cuestión acerca de si la justicia existe. El pueblo latinoamericano, y por tanto el mexicano también, percibe las cosas desde la contra toma, lo que existe son los actos injustos.Dicho tema se caracteriza por referir un antiguo problema y un viejo método. El método viejo consiste en retomar los “dichos” o “máximas” de la sabiduría popular, que, si bien aluden a diversos temas, ellos, generalmente, tienen como trasfondo la existencia de la justicia o su negación (Cf. Alberto Espejo. 1981).En alguna ocasión se nos pidió que escribiéramos sobre la cultura de la legalidad ante la Reforma Constitucional en materia de Justicia penal, 2008. En respuesta, intentamos decir algo desde la perspectiva de la sabiduría popular. Parece oportuno traer a colación aquel intento. Veamos:“Al perro más flaco se le pegan más las pulgas” Ni duda cabe, en el México de hoy, una de las cuestiones que produce perplejidad es la relativa al sistema de justicia penal por su selectividad: la inmensa mayoría de las personas imputadas por un delito están sujetas a un estereotipo: “Varones jóvenes, feos, pobres y nacos” (La voz “naco” con ese acento despectivo que muchos le otorgan).Ante la irresolución, confusión, duda de lo que se debe hacer ante esto, la opción del ser humano es pesar el pro y el contra del problema. Esto es, de cara a la perplejidad se invita al lector a pensar sobre el sistema de justicia penal y pensar sobre estas cosas a la luz de la Constitución Política de México.“Más vale malo por conocido”. La parte más difícil de la exposición radica en la pretensión de ignorar lo que está establecido en la Constitución mexicana. Domina la tendencia (¿Inercia?) a continuar con los presupuestos del pasado: se quiere atender al estado de cosas, cómo éstas han sido siempre (un “siempre” referido sobre todo a los tiempos imperiales de la colonia española).No se acepta, o no se acepta fácilmente o de plano no se quiere aceptar, que es necesario volver la cara a lo que actualmente dispone la Ley Suprema de México. Existe una especie de resignación popular, es decir, pareciera que estamos ante un pueblo resignado con su mala suerte.Si se recuerdan las cosas de la interpretación jurídica, entonces la dificultad expuesta tiene una agravante, pues los doctos suelen tener a la vista sólo la interpretación judicial. Ellos mismos descalifican la interpretación académica porque consideran que no es “práctica”. Pero, sobre todas las cosas, ignoran que todo ciudadano que cumple o incumple las normas es un intérprete de estas, aunque para ello sólo se sirva del sentido común o de la ponderación subjetiva de utilidades (Antonio Osuna Fernández-Largo).“Lo que es parejo no es chipotudo”. El valor del derecho penal y del derecho procesal penal, como de todo derecho, es la racionalidad. El docto tratará de corregir afirmando que dicho valor es la cientificidad. No se discutirá con los doctos, allá ellos y sus ideas. Este escrito sustenta que los ciudadanos quieren un derecho penal y un derecho procesal penal en los cuales prevalezca la racionalidad por oposición a la irracionalidad (o arbitrariedad).“Bien predica quien bien vive”. El ciudadano de alguna manera percibe que en su sociedad ejerce dominio la corrupción, pero de algún modo también sabe que las instituciones de procuración y administración de justicia se sostienen por actos honestos.Si todo fuera corrupción esas tales instituciones ya se hubiesen derrumbado. “Hablar, pues, de un sistema totalmente corrupto en el que todos pecan […] es recurrir a expresiones de condena, con fuerte carga emotiva, para describir un sistema gravemente alterado que sigue existiendo gracias al comportamiento de los no corruptos” (Ernesto Garzón Valdez).“Del árbol caído todo mundo hace leña”. La corrupción no va a desaparecer en las sociedades, por el motivo sencillo de que son humanas, es decir, “El hombre, con perdón de la palabra es un centauro metafísico: mitad ángel, mitad bestia” (Agustín Basave Fernández del Valle). Sin embargo, la corrupción no debe prevalecer en la sociedad: sino que es necesario atar a la bestia. Esto es, el ciudadano quiere que las sociedades sean humanas, ahora en el sentido de que prevalezca la humanidad (racionalidad) sobre la inhumanidad (irracionalidad).Las normas jurídicas pueden concebirse como ataduras para la bestia. Al escribir esto se está identificando juridicidad-racionalidad-humanidad. Los ciudadanos anhelan la “buena vida”, ¡Qué duda cabe! Sin embargo, más allá del simple bienestar, quieren la vida buena, en la que prevalezcan los actos honestos. Los ciudadanos saben que son socios, integrantes de una sociedad, pero quieren construir una comunidad de amigos. Esto es lo que quieren para sí, para sus hijos y para los hijos de sus hijos.Ante lo expuesto, se imponen algunas aclaraciones: (a) El derecho es un saber, su objeto de estudio es la ley o el conjunto de leyes; (b) ni el derecho ni el conjunto de leyes construyen la vida buena, pero la hacen posible. Las leyes son una garantía que implican respeto y hacen posible construir la comunidad de amigos (Jean Lacroix); (c) para pensar junto con los ciudadanos, y como ciudadano, es necesario asumir el rol de ciudadano. En realidad, toda verdadera vida humana es una dialéctica del derecho y la amistad.“Prieto y trompudo, ladrón seguro”. En este contexto, es menester oponerse a los estereotipos, pues ellos penetraron el imaginario colectivo. Este escrito muestra, poco a poco, que la Constitución Política de México programa un derecho penal de acto y, por lo tanto, un derecho penal del amigo. Consecuentemente, en nuestra Carta Magna ya no se puede leer un “derecho penal de autor” (o “derecho penal del enemigo”). Las comillas tienen importancia, pues un “derecho penal de autor o del enemigo” significa la negación misma del derecho. No se sustenta un texto constitucional perfecto, sino perfectible.Antonio Beristain Ipiña sostiene que el derecho penal del amigo es aquél en el cual los protagonistas son las víctimas. Dicha afirmación que, para el victimólogo español es una conclusión, en este escrito se propone como un instrumento de trabajo. El ciudadano aún abriga la convicción de que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros [Declaración Universal de los Derechos Humanos, Artículo 1]¿Por qué un sistema de justicia penal nuevo? Porque todo cambia. Los doctos perciben que en esta época de globalización los jueces son importantes, que son los árbitros indispensables para el funcionamiento de una economía de mercado y de una sociedad democrática.En cambio, el ciudadano observa que los jueces reales no están a la altura del elevado desempeño que se espera de ellos: “Estos personajes, olvidados por tan largo tiempo, son percibidos como poco calificados, con hábitos de obediencia al poder político, con tendencia a la corrupción o a formar redes perversas, con poca capacidad de asumir la justicia como un servicio público eficiente”. (Álvaro Orlando Pérez Pinzón). La sabiduría popular enseña que No se puede ser juez y parte”.