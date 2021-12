La pista de hielo no nos ha beneficiado en nada, se quejan taxistas de Coatepec

Taxistas de Coatepec indicaron que la instalación de la pista de hielo y el festival navideño, no les ha favorecido en sus servicios, sino por el contrario, el tráfico vehicular les ha afectado.Al respecto, el líder de Taxis Libres Unidos, Alejandro Monge, señaló que el cierre de varias calles del Centro Histórico debido al evento navideño que se lleva a cabo en el Pueblo Mágico, les ha traído tardanzas en sus corridas, además del malestar de la ciudadanía al no poder llegar a ciertos puntos.“La pista de hielo no nos ha beneficiado en nada, el tráfico que nos ha traído nos ha afectado. La gente quiere llegar al centro y se molesta porque no los podemos dejar hasta donde van, los dejamos los más cerca pero aun así hay gente que se molesta, además nos cerraron varias calles y hay que buscar alternativas”, detalló.Sin embargo, admitió que se ha registrado un incremento en sus servicios, pero debido a que algunos sectores ya recibieron sus aguinaldos, por lo que la población opta por utilizar taxis para trasladarse.“En esta temporada es normal que la gente use taxis, ya muchos recibieron sus aguinaldos y por eso hay aumento, pero no por la pista de hielo”, finalizó.