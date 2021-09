La próxima semana aplicarían segunda dosis para grupo de 40 y más en Coatzacoalcos

La segunda dosis para el grupo de 40 y más en Coatzacoalcos podría estar aplicándose la próxima semana, así lo dio a entender el coordinador de las Brigadas Correcaminos, Juan Carlos Atzín Calderón.



Y es que recordó que una semana después de haber aplicado la primera dosis para este grupo poblacional en Minatitlán, se atendió a los de Coatzacoalcos; por ello, bajo esta lógica tras concluir con la segunda dosis en el municipio petrolero, misma que comenzó esta semana, lo más acorde es que en los próximos días le toque a Coatzacoalcos.



"Falta segunda dosis de Aztrazeneca, la aplicaremos antes de los 3 meses, nos faltan 15 o 20 días para el término, ahorita estamos en Minatitlán y Cosoleacaque, se aplicó una semana antes que Coatzacoalcos en estos municipios entonces estaríamos en orden de ideas de que muy pronto se va a aplicar esta segunda dosis", dijo.



Por otro lado, dijo que ya no se están abriendo nuevos esquemas de vacunación, por lo que invitó a la población que tiene ya 1 dosis, que busque algún sitio dónde aplicarse la segunda en caso de que se le haya pasado su fecha.



"Ahorita lo que estamos haciendo es cerrar esquemas, estuvimos aplicando segunda dosis de Pfizer para cerrar esquemas, la finalidad es porque ya no habrá apertura de esquemas nuevos. Si se aplicaron una y se fueron de viaje y perdieron su segunda dosis y dijeron que se esperarían para aplicar nuevo esquema, eso no es así, por tanto, estamos cerrando. Que nos pidan orientación y se les atiende en cualquier ciudad del Estado", finalizó.