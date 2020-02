La realidad de Veracruz difiere de lo que dice el Gobernador: PRD

El secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Bernal Rivera, dijo que para el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, estar al frente de la administración es como ir a un "carnaval".



"Lo que dice la gente, lo que dice la realidad en todo Veracruz, es diferente a lo que dice el Gobernador. Lo que realmente está pasando en Veracruz, de los secuestros, de los ‘levantones’, de los asaltos. Eso, es lo que debe voltear a ver el Gobernador. Pareciera que para el Gobernador, gobernar nuestro Estado es como ir a un carnaval".



Por su parte, criticó que la entidad se encuentre en manos de personas improvisadas e insensibles y sin tener la capacidad de asumir responsabilidades ante tanta inseguridad que impera en Veracruz.



Asimismo, refirió que la administración estatal se apoderó de la Fiscalía General del Estado (FGE), sin que hasta la fecha, garantice las condiciones y estabilidad legal para todos los ciudadanos.



Así también, señaló que el municipio de Xalapa también se encuentra en una crisis de seguridad, aumento de feminicidios y demás delitos, por lo que urgió al alcalde Hipólito Rodríguez Herrero a trabajar con prontitud.



"El Alcalde no vive Xalapa, no siente Xalapa, no sabe lo que le pasa a Xalapa. Que sepa Hipólito que nuestra ciudad capital está ocupando tristemente el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. Si eso no le preocupa, yo espero que pronto pasen los cuatro años porque hay que cambiarlo. No debió haber llegado pero llegó", concluyó.