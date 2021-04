La reconocida bailarina Daniela Ortiz charlará sobre danza clásica

La bailarina de danza clásica Daniela Ortiz impartirá este jueves 22 de abril un conversatorio sobre la danza en la actualidad, con acceso libre para todo el público a partir de las 18:00 horas, en la calle Carlos Miguel Palacios número 36, colonia Venustiano Carranza, a unas cuadras de Casa del Lago UV.



“Empecé mi formación en Fomento Artístico Cordobés, con la maestra Caridad Martínez, primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, quien después emigró al puerto de Veracruz, donde fundó la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz (ECBV), también me trasladé al puerto, para iniciar mi carrera dancística”, comentó vía telefónica la reconocida bailarina.



La danza clásica ha sido el eje vital de Daniela Ortiz, graduada como bailarina clásica y docente por la ECBV y el Ministerio de Cultura de La Habana, Cuba. Ha tenido a lo largo de su carrera profesores en diversos cursos y talleres, tanto nacionales como internacionales. Maestros del nivel de Joaquín Banegas, la maestra Silvia Marichal, Denia Bustabad, todos ellos exbailarines del Ballet Nacional de Cuba.



Por si todo lo anterior fuera poco, es Medallista Nacional de Ballet Clásico, organizado por la Sociedad Mexicana de Maestros de Danza del Instituto de Bellas Artes. Obtuvo medalla de Oro en el certamen internacional de países Latinoamericanos, así como medalla de platino en el "Ballet Seminar Competition Dance Educators of America", celebrado en Nueva York, U.S.A. La Joffrey Ballet School le otorga una beca para continuar sus estudios profesionales.



¿Cómo vive la pandemia?



“Por el confinamiento, se mermó la ejecución dancística, desplegamos mucho trabajo como estudiantes, desde casa y se logró ese objetivo de rescatar, entre tanta incertidumbre, rescatar el arte, para que ellos, los estudiantes, continúen con lo que hacían y no desertaran".



“Trabajando desde casa, motivando a los estudiantes, con trabajo que motivara a sus padres, es un hilo conductor, el estudiante pide al padre lo que quiere, lo que no quiere, hacerlo con cautela, la escuela se mantuvo firme, hubo gente que desertó por cuestiones económicas, a pesar del apoyo que se le brindó".



“Varios estudiantes tuvieron en casa un área artística enfocada para desarrollar sus trabajos, en la sala o la recámara, el área que los padres les proporcionaron, colocaron barras, piso especial para que lo activaran, el arte no sólo se aprende fuera de casa, con una maestra, en una escuela, nos damos cuenta que también en casa hay un trabajo extra, pocos estaban acostumbrados a tener su área propia, ahora fue el momento para enseñar esa faceta".



“Fue interesante el dar clases virtuales, invité a profesores extranjeros y nacionales, hubo mucha unión, fue positivo dentro de lo negativo. Ahora hay padres que quieren que la danza sea parte de su vida, los niños más jóvenes, las más grandes continúan sus estudios".



“El pasado 20 de noviembre, las autoridades marcaron semáforo amarillo, lo que nos permitió trabajar con un sistema de rotación, en la escuela se trabaja danza clásica, contemporánea, jazz, preparación física, teatro, disciplinas que se dan dos meses o tres meses, invitación con maestros en línea, han sido actividades rescatables dentro de la pandemia".



“En el caso de los estudiantes, hicimos un protocolo interno en la escuela, saben qué días les toca a cada alumna, para que vayan por lo menos dos días cada una, el resto realiza su trabajo por línea". “Aún no hemos pasado a la etapa de tener funciones o bailar en escenarios, esto se dará poco a poco, cambio drástico no hay, es paulatino".



Actualmente es directora de la Escuela Cubana de Ballet en Veracruz, donde la comunidad estudiantil por su profesionalismo ha sido condecorada en diversos Estados de la República, así mismo ha recibido premios y becas a nivel internacional con el Bolshoi Ballet Academy, Moscú, Rusia, New York Dance Project, N.Y., Dan-center, Barcelona, España, entre otras instituciones de renombre.



En este conversatorio, la ganadora del Premio Estatal Vera Danza “Jorge Ortiz 2019” nos hablará de su proceso en la danza, entendimiento del movimiento y las nuevas propuestas así como el acercamiento al público a esta disciplina. Proyecto conversatorio cuyo tema está enfocado en danza en la actualidad, sus orígenes y su carrera en Veracruz.