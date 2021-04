La “recuperación de bienes” de Yunes terminó por costar más dinero a Veracruz

Sin detallar montos, este lunes el gobernador Cuitláhuac García confirmó que han tenido que pagar por propiedades expropiadas vía decreto por su predecesor, Miguel Ángel Yunes Linares.Esto, aunque las pertenencias se encontraban en medio de conflictos legales que se heredaron a la actual administración y que, en su momento, el panista aseveró que los propietarios no reclamaron la indemnización correspondiente.Concretamente, el Ejecutivo se refirió a la casa de descanso de Javier Duarte en Tlacotalpan y al rancho “Las Mesas”, en el municipio de Valle de Bravo del Estado de México.Por la vivienda de Tlacotalpan, el propio Gobierno de Yunes Linares reportó haber destinado una partida de 2 millones 966 mil 261.20 pesos, a cargo del presupuesto estatal, para indemnizar a la ciudadana Claudia Patricia Grajales Romo, según la Gaceta Oficial extraordinaria número 162 del 24 de abril de 2017; posteriormente el Mandatario aseveró que el dinero no fue reclamado.Aunque la propiedad se expropió, desde entonces estaba gravada con efectos frente a terceros en favor de la persona moral de derecho mercantil denominada Siembras S.A. de C.V., hasta por la cantidad de 4 millones 848 mil 424.70 pesos.Lo anterior, con motivo de un auto de exequendo, o acto de ejecución, dictado dentro del Juicio Ejecutivo Mercantil número 866/2011/II por el Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Andrés Tuxtla “en razón de presunta falta de pago de un crédito quirografario librado por la diversa persona moral causante de los derechos de propiedad de la ciudadana Claudia Patricia Grajales Romo”.Por lo anterior, el Gobierno de Yunes Linares determinó dejar a salvo los derechos de crédito personal que Siembras S.A. de C.V. hiciera valer, “para que los haga efectivos en la vía y forma que estime procedentes”, dejando este conflicto una vez que concluyó su administración.Grajales Romo es esposa del empresario azucarero Francisco García González, cuya familia manejó el ingenio San Francisco en Lerdo de Tejada. La vivienda expropiada se construyó en un terreno que pertenecía originalmente al ingenio, aunque fue vendida a Grajales Romo en 455 mil 300 pesos en 2012.Luego del trámite, en mayo de 2017, Yunes Linares dio la posesión formal de la casa al entonces Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) y al Ayuntamiento de Tlacotalpan, reportando que el bien tiene un valor real de entre 10 y 15 millones de pesos, es decir, que sólo se pagó una quinta parte del valor.Durante el evento oficial, el exgobernador del PAN aseveró que “los prestanombres de Duarte” no reclamaron la propiedad tras el decreto expropiatorio, puesto que sabían que los recursos con los que fue adquirida eran de origen ilícito."El prestanombres, Francisco González García, 'El Franky', no hizo ninguna reclamación, su esposa, que es a nombre de quien aparece la propiedad, no se presentó a oponerse”."Si ellos reclaman alguna indemnización, tendrán que acudir primero a la Fiscalía porque hay carpetas de investigación en contra del 'Franky' no sólo por este bien sino por muchos otros bienes que fueron adquiridos con recursos públicos de los veracruzanos y que fueron desviados", dijo el panista a Reforma.En el caso del rancho “Las Mesas”, actualmente García Jiménez busca el permiso de la LXV Legislatura de Veracruz para enajenar a título gratuito ad corpus el 66 por ciento de su superficie a favor del Gobierno Federal, con destino a la Secretaría de la Defensa Nacional, para el desarrollo de actividades castrenses.Las 93 hectáreas estaban en copropiedad de Moisés Mansur Cysneiros, con José Juan Jainero Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, supuestos prestanombres de Duarte pero fue asegurada por la FGR en octubre de 2016.Posteriormente, Moisés Mansur Cysneiros promovió amparos ante la justicia federal para recuperar la parte proporcional del rancho que fue decomisada a Duarte de Ochoa, como parte de su condena por asociación delictuosa y lavado de dinero de septiembre del 2018.De acuerdo con García Jiménez, por dicho bien también se tuvo que pagar dinero del Gobierno del Estado.“¿Cuál recuperación? Y así todos, incluyendo esto que ahora va a la SEDENA; va a ir precisamente a la SEDENA porque dejaron tan mal la propiedad. Hay un tercero y tenemos que proteger el Derecho del tercero, nada más para que se den cuenta y que se diga bien el gran engaño que fue eso (…)”.“En estos días quedó evidenciado que fue un engaño, fue un arreglo; pues sí, te lo expropio y te lo pago pero déjame decir que yo lo recuperé y ya, que el Gobierno que viene cargue la bolita y a ver qué hace”, reveló el Gobernador este lunes.Finalmente, durante su conferencia, el Ejecutivo veracruzano detalló que a la fecha uno de los jets privados que su precursor aseguró que fue recuperado “está detenido”, pues continúa el juicio para definir al legítimo propietario, aunque Yunes Linares declaró que ya es parte del patrimonio de Veracruz.