La Rosca de Reyes que más se vende en Coatepec es la chica

Desde hace 60 años, la panificadora “La Azteca” en Coatepec se ha distinguido por la elaboración de las tradicionales Roscas de Reyes, sin embargo, este año la pandemia ha golpeado al negocio como a otros muchos.



Al respecto, la gerente del lugar, Elvia García Melchor, explicó que la pandemia ha afectado la venta del producto, pues este año la clientela lo que busca es la rosca más chica pues es la más económica.



“Era un día muy especial porque era de mucha venta, nuestro producto ha sido reconocido, tenemos muchos clientes de todos los lugares, de Xalapa pero ahora nos ha afectado por la pandemia, porque la situación económica está difícil y lo que se está vendiendo es la rosca chica, que es la más económica, es lo que busca la clientela”, comentó.



Refirió que la venta inició el pasado sábado y aunque el domingo repuntó, ya no fue como en años anteriores.



Y es que doña Elvia también aseguró que la gente que sigue resguardada en sus hogares busca la forma de sobrevivir, por lo que muchas personas se dedican a elaborar postres y en este caso Roscas, lo que representa más competencia.



No obstante, destacó la calidad de sus productos y el precio que se mantiene y en este sentido, dijo que el distintivo de esta panadería es la realización de la tradicional Rosca de granillo rellena de requesón.



Finalmente, invitó a la población a acudir a este lugar y que adquieran este producto local, pues lo hay en diferentes precios y distintos rellenos.



“Tenemos de piña-coco, nutella, crema coco, nuez. La más chica de 50 pesos, las que no son rellenas pero varía el precio, hay de 150 y 200 pesos”, concluyó.