La SEV de Zenyazen Escobar debe aclarar anomalías millonarias ante Federación

En el Ejercicio 2019, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con Zenyazen Escobar García como titular, generó observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por 62 millones 400 mil pesos en el gasto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo; así como un subejercicio por 2 millones 87 mil pesos.



Lo anterior por pagar sueldos a “aviadores”, pagos a trabajadores en “escuelas fantasmas”, por “pagos en exceso”, pagos a empleados que fallecieron, así como pagos a profesores después de la fecha de su baja definitiva o que contaban con licencias sin goce de sueldo. También se hallaron pagos irregulares a trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).



Ante esta situación, el Órgano Interno de Control de la Secretaría inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas, según el informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2019 de la ASF.



Respecto a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) del Ejercicio Fiscal 2019 se recibieron recursos por 29 mil 76 millones 625.2 miles de pesos, de los cuales la SEV reintegró a la TESOFE 2 millones 87 mil pesos.



De acuerdo con la ASF, en el ejercicio de los recursos, el Gobierno del Estado de Veracruz incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente en materia de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación y de otras disposiciones de carácter específico.



“Lo que generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por un importe de 62,402.5 miles de pesos, que representa el 0.2% de la muestra auditada. Las observaciones derivaron en acciones que se promovieron ante la instancia de control correspondiente”.



Se determinó que el Estado realizó un ejercicio “razonable” de los recursos del fondo, excepto por las áreas de oportunidad identificadas para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos.



Irregularidades observadas



La ASF advierte que el Gobierno del Estado no ha podido solventar la mayoría de los resultados generados con la fiscalización del FONE 2019, destacando los siguientes:



En el resultado 9, se detectó que SEV realizó 1,052 pagos en exceso con recursos del FONE 2019, por un importe de 17,737.5 miles de pesos a 785 trabajadores estatales que estuvieron adscritos en 617 centros de trabajo y que contaron con 7 categorías, las cuales no se ajustaron a los tabuladores.



Por este rubro se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 17 millones 737 mil 480.41 pesos.



En el resultado 11, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 274 mil 189.48 pesos, por realizar 389 pagos con recursos del FONE 2019 a 16 trabajadores después de la fecha de sus decesos.



En el resultado 12 de la Auditoría, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de un millón 425 mil 34.99 pesos por realizar 9,994 pagos a 330 trabajadores después de la fecha de su baja definitiva y 822 pagos a 34 trabajadores durante el periodo que contaron con licencias sin goce de sueldo.



Además, según el resultado 14, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 3 millones 463 mil 403.36 pesos, por realizar 1,098 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 a 18 trabajadores que no acreditaron realizar funciones destinadas a la educación básica y normal, los cuales contaron con 34 plazas y estuvieron adscritos en 3 centros de trabajo.



En cuanto al resultado 15 se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 38 millones 476 mil 40.49 pesos, por realizar 7,402 pagos a 1,440 trabajadores, los cuales contaron con 2,004 plazas y estuvieron adscritos en 1 centro de trabajo no localizado en el Catálogo General de Centros de Trabajo.



En el resultado 16, se presume un probable daño por un monto de 478 mil 848.58 pesos por realizar 134 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 a 3 trabajadores comisionados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Veracruz, los cuales contaron con 3 plazas y estuvieron adscritos en 4 centros de trabajo.



En el resultado 18, se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, por un monto de 153 mil 70.38 pesos, por realizar 75 pagos a 13 trabajadores después de la fecha de su baja de la dependencia, los cuales contaron con 19 plazas y estuvieron adscritos en 8 centros de trabajo.



Finalmente, en el resultado 22, se presume un probable daño o perjuicio por un monto de 394 mil 446.80 pesos, por realizar 58 pagos con recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 a 15 trabajadores identificados como decesos en el Ejercicio Fiscal 2019, o en ejercicios anteriores.