La “sucia” Ciclovía de Xalapa debe rehabilitarse, urgen mujeres ciclistas

Mujeres ciclistas rodaron por calles de Xalapa para demandar un alto a la violencia vial, al acoso y a la sexualización de sus cuerpos en los espacios públicos.La “Rodada de Morras para Morras” se realizó de manera simultánea en Colombia, Chile y diversos puntos del país como Ciudad de México, Oaxaca y Monterrey.En Xalapa, fueron alrededor de 25 integrantes de la colectiva Divas Urban Bike quienes se dieron cita en el parque Juárez este domingo.Al respecto, la coordinadora de la agrupación, Marijose Sendeja Saldos, explicó que la bicicleta otorga a las mujeres autonomía y libertad, ya que en el transporte público sufren acoso y advirtió incluso por desapariciones que han ocurrido en en taxis.Por ello, urgió a que las autoridades trabajen para facilitar el uso de este medio de transporte en la Capital del Estado.“La falta de mantenimiento de la Ciclovía desincentiva el uso de la bicicleta, más entre las mujeres que luchan para trasladarse de manera segura. ¿Con qué confianza podríamos transitar en una Ciclovía sucia con familias que tiran vidrios y toman en la vía pública? ¿De qué manera podríamos nosotras transportarnos de manera segura?”, reclamó.La colectiva es una sociedad sin fines de lucro, incentivando el empoderamiento de la mujer mediante la bicicleta.Sendeja Saldos aseguró que han tenido acercamientos con las autoridades, sin embargo, sólo les dan “atole con el dedo” y la fecha no han tenido ningún encuentro con el alcalde Ricardo Ahued.La activistas también criticó que la Alcaldía ni siquiera utilice barredoras para limpiar la Ciclovía.“Expertos en el tema de las administraciones pasadas aseguran que se requieren de 10 a 20 personas para limpiar la Ciclovía y esa máquina lo podría hacer en un rato sin ningún problema”, dijo.De igual manera reprochó que esta vialidad especialmente hecha para bicicletas “sólo se pintó y se puso bonita cuando (el exalcalde) Hipólito la inauguró, en un espacio todavía hay grava desde que se hizo”.Sendeja Saldos expuso que las autoridades también deberían promover por Ley campañas sobre cultura vial.“De las cuales no ha habido ningún tipo de campañas, no se sabe qué el ciclista tiene derecho a tomar un carril, ni que también tiene amonestaciones. Nosotras tratamos de hacer la chamba, Gobierno tiene recurso para dar a conocer información y no lo hace”.Por último, comentó que esperan se respete la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, la cual, de acuerdo a autoridades federales, garantizará “el acceso al derecho a una movilidad segura y accesible con enfoque de perspectiva de género”.