La Teoría del delito desde su destierro

“No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.” Constitución Política de México, artículo 16, párrafo tercero.Con ingenuidad, por decir lo menos, hubo quien consideró que la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal y Seguridad Pública, 2008, dejó desterrada la teoría del delito para la explicación, entendimiento y aplicación de las disposiciones de dicha Reforma.La verdad es que resulta imposible la interpretación del texto constitucional sin respuestas a las siguientes cuestiones: ¿Qué es el derecho penal? (teoría del derecho penal); ¿Qué es el delito? (teoría del delito); ¿Cómo se debe responder al delito? (teoría de la responsabilidad penal).El contenido intenso del precepto trascrito aparece con un sencillo análisis textual que ponen en evidencia nuestro aserto:a.- No podrá librarse orden de aprehensión sino por autoridad judicial...b.- y sin que precede denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito,c.- sancionado con pena privativa de libertad...d.- y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho...e.- y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.En estos tiempos y en este país al jurista nada le resultaría tan extraño como que alguien le llamara "científico". Con toda naturalidad, sin embargo, las abogadas y los abogados suelen hablar de la ciencia del derecho para referirse a “su” saber.Mayor extrañeza causaría que alguien afirmara que "el jurista es un artista". En efecto, existe un arte de derecho. Por "arte" suele entenderse la actividad práctica del ser humano que tiende a la producción de lo bello. Sin embargo, si la pretensión es aplicar dicha palabra al derecho, entonces se le da un sentido amplio: "Arte es toda actividad práctica humana que implica elecciones valoradas en función del perfeccionamiento del hombre integral" (M. Villoro Toranzo, 1966). Si esto es así, entonces existe el arte de la aplicación de las leyes (Ars iuris).Nunca está por demás un ejercicio de familiarización con una terminología técnica. En esta ocasión no se trata de términos nuevos sino de palabras de uso común (en su mayoría), a las cuales el derecho les otorga un significado preciso (técnico). Así,el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable.La voz “conducta” denota un hecho del hombre, voluntario (final). La palabra “pragma” se emplea para significar un campo de realidad constituido por la conducta, el resultado, el nexo causal y las circunstancias.Tipicidad es la característica de la conducta como resultado del juicio de tipicidad: la afirmación por parte del juez penal de que un hecho es señalado como delito. Se suele efectuar una clasificación primaria de los tipos penales: (1) Tipo activo doloso; (2) Tipo activo culposo; (3) Tipo omisivo doloso; y, (4) Tipo omisivo culposo.Antijuridicidad es la contradicción de la conducta calificada como típica de un delito con el orden jurídico. El injusto o ilícito penal es la conducta típica y antijurídica.Culpabilidad es el juicio necesario para vincular en forma personalizada el injusto a su autory, en su caso, operar como principal indicador del máximo de la magnitud de poder punitivo que se puede ejercer sobre éste (poder punitivo = poder de castigar).Los supuestos de ausencia de conducta son: a) Fuerza física irresistible 1. Puede provenir de la naturaleza; o, 2. de un tercero; b) Involuntabilidad: 1. Puede ser por inconsciencia; o, 2. Puede provenir de la incapacidad para dirigir acciónLas causas de atipicidad se pueden expresar de un modo general: Inexistencia de algunos de los elementos que integran la descripción típica. O, de una manera particular: 1. Consentimiento del titular del bien jurídico afectado; 2. Cumplimiento de un deber jurídico; 3. Error de tipo.Las causas de justificación (que excluyen la antijuridicidad) son: a) Legítima defensa (propia o de terceros); b) Estado de necesidad justificante; c) Ejercicio de un derecho (se trata de una remisión a causas de justificación que emergen de cualquier parte del orden jurídico, cuando media una prohibición).Las causas de inculpabilidad o de disculpa son: a) La no comprensión de la antijuridicidad; b) La inexigibilidad de comprensión de la antijuridicidad: 1. Error de prohibición (directo o indirecto); 2. Errores exculpantes especiales; c) La inexigibilidad de otra conducta por la situación reductora de la autodeterminación (estado de necesidad exculpante e incapacidad psíquica).El argumento por medio del cual se pretendió fundar el destierro de la teoría del delito de la labor interpretativa, radica en la supresión de la noción “cuerpo del delito” (y elementos del tipo, en su momento) del texto constitucional. Es un grave error confundir la noción “cuerpo del delito” con la teoría del delito.Las siguientes son las palabras de alguno de los detractores de la teoría del delito: “La reforma constitucional de 2008 nos exige ahora cuestionarnos con base en criterios procesales y obliga a fijar diversos (y cada vez más elevados) estándares de prueba y sus reglas de valoración han sustituido a la teoría del delito en la Constitución Federal. La teoría del delito ha quedado desterrada de la Constitución Federal y, por lo mismo, pierde relevancia en México.”La tierra de la Ley Suprema está habitada por preceptos o disposiciones y jamás han existido teorías entre sus habitantes. Los intérpretes de tales preceptos o disposiciones efectúan su labor desde la teoría del delito, con alguno de sus enfoques y así tenemos causalistas, finalistas, funcionalistas, garantistas...