La UV debe subir su nivel, “nos están comiendo el mandado”: Jorge Manzo

A decir del doctor Jorge Manzo Denes, investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, “si aspiro a la Rectoría de la Universidad Veracruzana, es para llevarla hacia un nuevo rumbo, hacia unos nuevos tiempos, a ser referente nacional e internacional, para ponerla en un nivel mucho más alto del que tiene ahora”.



Para ello, tiene una propuesta integral que ha denominado “Un Nuevo Paradigma”, que entre otros objetivos propone integrar la docencia con la investigación, la administración y vinculación con su entorno, promover la salud, la difusión de la cultura, la divulgación y el deporte, como algunos de los ejes contemplados en el proyecto.



El académico con 28 años de servicio en la Universidad Veracruzana, considera que es el momento de aportar sus conocimientos, su experiencia y su lealtad a la máxima Casa de Estudios, y que mejor manera de hacerlo que desde la rectoría, cargo que también buscan otros aspirantes a quienes manifiesta su respeto absoluto y los considera como académicos de una calidad excepcional, con trayectorias destacadas.



“Como cualquier universitario todos estamos en la misma sintonía; lo que queremos es llevar a la universidad hacia un nuevo rumbo, hacia nuevos tiempos, pero bueno, por supuesto que cada quien tiene sus propias ideas, pero como académicos, creo que todos son excepcionales, la universidad ahorita creo tiene oportunidad de escoger entre sus académicos quién va a dirigir su rumbo, y en ese sentido por supuesto que yo quiero que el designado sea yo, por eso estoy aquí en la contienda, pero la Junta de Gobierno definirá quién está presentando el mejor proyecto o el más adecuado para el futuro de la institución”, comentó el investigador en el campo de las Neurociencias.



“¿Quién está detrás de Jorge Manzo?”, se le planteó al especialista en autismo, quien esboza una leve sonrisa en su rostro, se acomoda los lentes y responde con voz firme y sin vacilar:



“No hay nadie, hace cuatro años cuando yo me presenté, en las vacaciones de diciembre de 2016 reflexioné y dije el próximo año y el primero de enero de 2017, a las siete de la mañana, estaba publicando en mis redes que me iba a lanzar para la Rectoría y solito, saliendo de mi laboratorio, nadie me conocía más que mis colegas y yo ahí salí y afortunadamente la gente se empezó a adherir; quizá se ha mal interpretado porque en mis 28 años en la UV, he tenido la fortuna de conocer varios de los rectores; cuando era estudiante estaba Valencia Carmona, luego estuvo el licenciado Villalpando, nos volvimos amigos hasta la fecha, luego con Arredondo, también con Raúl Arias, con la doctora Sara, en fin, somos universitarios, la gente, los colegas que han ido presentado sus aspiraciones los conozco a todos, no es nada nuevo”.



“¿Para qué aspira Jorge Manzo a la Rectoría de la UV?”, fue otra pregunta que se le hizo al doctor en investigaciones cerebrales, quien antes de responder se acomodó en su silla, tomó un sorbo de café, cruzó y recargó los brazos sobre la mesa para luego decir:



“La respuesta es corta, es para poner a la Universidad en un nivel mucho más alto del que tiene ahora, la Universidad Veracruzana tiene un talento extraordinario, es sin duda una de las mejores en el país, está en la región sur sureste, somos la mejor de esa región, hemos trastabillado un poco en los últimos años, la universidad de Yucatán nos está comiendo un poco el mandado, no es cosa de competencia pero sí es cosa de ver el asunto de las capacidades que tiene una institución, creo que la UV si tiene capacidad para ser una institución líder en la región sur sureste y líder en el país.



“Estoy consiente que cuando alguien llega a una posición como la Rectoría, es porque vamos a estar en una posición en donde el rector que llegue se va a sentar sobre el trabajo que han hecho sus antecesores porque no se hará universidad nueva, la UV trae un empuje y una velocidad de desarrollo que ya nadie la para y lo que tenemos que hacer, es ir incrementado esa posibilidad e ir abriendo el abanico de posibilidades.



“Sobre todo por la situación en la que está el mundo en general y México, por eso el proyecto que estoy presentando le estoy llamando Un Nuevo Paradigma, porque tenemos dos situaciones críticas que en los últimos años nos va a cambiar la manera ver la universidad, uno de ellos es el cambio de Gobierno federal, que tiene sus propias maneras de hacer las cosas y hace unos meses acaba de expedir la nueva Ley de Educación Superior y tenemos que adaptarnos a ese mandato, un cambio fundamental interno y el otro mundial, es todo el impacto que nos está dejando la pandemia, nos guste o no, la pandemia nos vino a mostrar nuestras fortalezas, pero sobre todas nuestras debilidades.



“Sabemos que, si queremos seguir a hacia adelante hacia el futuro, si queremos formar una universidad del siglo XXI tenemos que acomodarnos a toda la realidad que nos expuso la pandemia”.



“¿En qué consiste ese acomodo del que habla, resultado de la pandemia por el COVID-19?”



“Ver hacia el futuro porque si nos damos cuenta fueron pocas las universidades en el mundo que le entraron a enfrentarse a ponerse al tú por tú con este bicho y afortunadamente lo lograron, ahora nosotros ya esperamos, un piquete y ya estuvo, pero podemos hacer más las universidades, hace 10, 12 años cuando salió lo del H1N1, el estado de Veracruz se puso en el centro del mundo porque decían que el paciente cero era de la comunidad de Perote, en ese tiempo yo escribí al Rector en turno y le dije que este H1N1, que no sé si salió de ahí, pero esto nos está mandando mensaje que tenemos que prepararnos, empezar a estudiar porque en el futuro va a venir otra cosa y se hicieron reuniones y me dijeron ‘estás fuera de contexto’. Entonces quiero decir que tenemos conocimiento para prepararnos desde antes”.



“¿Qué se requiere entonces?”, se le preguntó al académico perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores, Nivel III, quien sin titubeos y moviendo sus manos respondió inmediatamente:



“Hacer investigaciones, por ejemplo, este virus que tenemos ahorita ya se estaba estudiando y qué dijeron los tomadores de decisión: ¿por qué le vamos a meter dinero a un virus que está en los murciélagos? Es un gasto inútil y quitaron todos los fondos y entonces los investigadores que estaban en eso se quedaron ahí, porque la gente que está en política desconoce esto y te dice para qué indagamos que tiene que ver un murciélago con nosotros, pues aquí estamos, eso es en lo que las universidades, en conjunto con los gobiernos, tiene que hacer de ahora en adelante y no nos engañan los coronavirus, ya sabemos que existen, los podemos estudiar, esas vacunas salieron muy rápido porque desenterraron estudios que habían hecho antes”.



Mientras hace una pausa, para tomar un sorbo de café y se acomoda los anteojos con su dedo índice de la mano izquierda, se le cuestiona: “¿ese es el reto que debe de asumir la Universidad?”.



“Es uno de los retos. Dentro de las tareas sustantivas de la universidad está la docencia, investigación, difusión de la cultura, divulgación, proceso que siempre comentamos, pero la investigación es fundamental. Lo que tenemos que hacer es un complejo todavía mucho más amplio de lo que es la investigación científica en todos los ámbitos, este es un ámbito de salud, otra cosa que nos vino a mostrar este virus además de la pandemia, es la sindemia, lo tiene que hacer la universidad porque en nuestras áreas tenemos cinco facultades de Medicina y cada una enorme, con gran cantidad de estudiantes, que cada año ingresan y egresan de esas cinco facultades, somos formadores, médicos, enfermeras odontólogos, con ese potencial teníamos que ser referente de salud a nivel nacional y no lo somos”



Desde su punto de vista, considera que se necesita ir más allá, es decir, a la práctica:



“Es una de las cosas que en mi proyecto planteo sobre el sistema de salud que debería de tener la Universidad Veracruzana, no nada más es la formación de nuevos profesionales, sino la aplicación de ese conocimiento para el bienestar de la salud de los universitarios y de la sociedad, tenemos potencial para hacerlo, sé que el sistema de salud es un sistema en donde el Gobierno tiene cierta responsabilidad, pero creo que también las instituciones de educación superior y eso se ha mostrado en todo el mundo cuando promueven sistemas de salud, de investigación y de vinculación entre investigación, docencia y práctica médica se dan resultados extraordinarios”.



El doctor Jorge Manzo opina que es el momento de que la UV junto con el aparato gubernamental, se den cuenta de que hay talento para hacer frente a cualquier problema, solo se necesita impulsarlo.



“¿Por qué no se da este impulso del que usted habla?”



“Hay poca inversión, no fluye en dinero de la misma manera CONACYT, luego se molestan conmigo porque yo les digo COMECYT, de Consejo Metropolitano, porque todo lo dejan en la Ciudad de México. Tenemos que cambiar ese esquema porque es el único consejo que tenemos para impulsar la investigación científica en el país, se necesitan recursos, la investigación es una actividad cara, si dijéramos: ‘necesitamos un microscopio para ver el coronavirus’, el aparato cuesta como 10 millones de pesos, me dirán: ‘¿de dónde sacamos para comprarlo?’; ahí es donde tiene que entrar todo un programa institucional, pero estoy hablando de investigación, pero también está la parte de la docencia”.



A Manzo Denes también se le cuestionó respecto a qué incluye su propuesta en cuanto a docencia, a lo que se refiere detalladamente.



“Los puntos que engloba la tarea de la UV, en la parte de la docencia que es un aspecto importante, tenemos poco más de 20 años que trabajamos con un Modelo Educativo Integral y Flexible, MEIF, a pesar de los años no ha terminado de aterrizar y por otro lado viene la Ley de Educación Superior y viene la pandemia y le dan otro trancazo, qué tenemos que hacer, poner, ajustar el MEIF a las presiones actuales a estos cambios que estamos tendiendo muy vertiginosos en los últimos tiempos”.



Mirando fijamente a quienes le entrevistaban, el doctor Jorge Manzo Denes abundó:



“Me gusta el MEIF, vamos a basar la educación en tres ejes; teórico, heurístico y axiológico, y vemos el teórico y el teórico ¿y donde están los otros dos? Si logramos impulsar los tres ejes en el MEIF, estaríamos formando a unos profesionistas, los estamos formando bien, pero los formaríamos todavía mucho mejor con mucha mejor calidad”.



Y es que a decir del doctor en Neuroetología, el eje heurístico debe de ponerlo en práctica el estudiante mientras estudia, eso permitirá que apliquen el axiológico al pensar soluciones ante problemáticas presentadas, de ahí la idea —si es elegido como rector de la UV—, de crear un complejo de salud donde haya un hospital para que los alumnos adquieran sus prácticas heurísticas.



“No termino de entender por qué aquí en la Universidad hay ese divorcio entre investigación y docencia, y no nada más divorcio funcional sino físico, las facultades están construidas de aquel lado y los Institutos están construido del otro lado separados físicamente, por ello vamos a promover la integración de la docencia con la investigación, para ir complementando todo lo planteado en el MEIF y por supuesto las observaciones que hay al modelo educativo tenemos que atenderlas, en estos veintitantos años que lleva el MEIF ha tenido tres diagnósticos; ya analicé los tres y en los tres hay más de 40 observaciones que se han hecho, yo comento a los colegas, el MEIF es un paciente diagnosticado, al que no se le ha dado ninguna aspirina”, comentó Manzo Denes.



¿En la parte administrativa, que contempla su proyecto?, se le cuestionó al director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de la UV y aspirante a la rectoría de la UV.



“Da la impresión de que somos dos universidades, la universidad de los académicos y la de los administrativos, y uno se queja del otro como que hay una contienda ahí, una competencia yo no lo veo así, porque son trabajos que tiene que correr en paralelo, la academia tiene que trabajar de la mano con la administración, no es que uno este por arriba del otro, es entender cuál es el trabajo que a cada uno le corresponda. Desde el punto de vista de la administración lo que he aprendido en mi trayectoria formativa aquí y en el extranjero, es que cada quien tiene que hacer su trabajo de la mejor manera posible.



Explica también que otro de los problemas que ha vivido en carne propia dentro de la UV, es el que se refiere a los procesos administrativos que son un tanto prolongados, por lo que se dio a la tarea de investigar cómo funcionan en otras universidades del país y lo que descubrió es que allá son ágiles, por lo tanto, consideró que se necesita agilizar las finanzas, los procesos, pensando en la proporción al aparato administrativo que se tiene.



“Probablemente no sea tarea fácil pero lo que el país nos enseña es que sí se puede, porque hay otras universidades públicas con el mismo nivel de reconocimiento que la UV y que son más ágiles en los procesos”.



“¿Cómo logrará simplificar los procesos administrativos y mejorar las finanzas, tomando en cuenta que habla de dos problemas, uno la pandemia y otro el nuevo paradigma de su propuesta?”.



“Considero que la persona que esté al frente de la Rectoría se tiene que convertir en un gestor, necesitamos involucrarnos de manera institucional, en conseguir recursos extraordinarios, nosotros sabemos que la Universidad tiene sus subsidios estatal y federal, que este año asciende a 6 mil millones de pesos; podríamos decir que es mucho dinero, pero la verdad la mayor parte se va en salarios, lo otro se va en servicio médico y el dinero para operativo es menor y siempre que uno plantea proyectos de esa naturaleza siempre surge esa duda ¿de dónde va a sacar el dinero? y yo creo que haciendo buena gestión, buena vinculación se puede obtener recursos extraordinarios para la institución, primero es optimizar los recursos que tenemos, como decían hay recursos que devolvemos por falta de gestión”.



Es más, precisó con la experiencia de haber vivido esta problemática desde su espacio de trabajo.



“Lo primero es optimizar y gestionar el gasto de todos estos en varios rubros, uno servicio médicos, después de salario, el servicio médico, se lleva gran cantidad de recursos de la institución, yo creo que ahí podemos salvar buenos recursos, creo que los números nos dicen que tenemos muchas fugas de recursos y en uno de los escritos que publiqué sobre la Quíntuple Hélice que es hacia dónde van los trabajos de las instituciones educativas, se vincula con el gobierno, se vincula con las empresas, se vincula con la sociedad y además hace trabajo de sustentabilidad”.



¿Cómo sería la relación con los sindicatos de los trabajadores y académicos en caso de resultar elegido rector de la Universidad Veracruzana? Con la serenidad y el conocimiento que le dan sus 57 años de edad, entrelaza los dedos de sus manos para hacer la siguiente reflexión.



“Yo creo que hay que tener relación adecuada con ellos y no digo ellos como si fuera otra cosa, hay dos aspectos que yo creo son fundamentales independientemente del Sindicato, son fundamentales para la persona para el trabajador, con que uno le dé estabilidad laboral y salarial, con eso vamos a tener una persona enfocada en su trabajo y no preocupada por si me van a correr o bajar el salario, y es algo en lo que a mí me preocuparía mucho establecer: no violentar el derecho laboral salarial de cada trabajador y eso es en resumen cada una de las visiones que tiene los sindicatos: estabilidad laboral, la contratación de personal, respeto a sus derechos”.



Es más, en referencia a la estabilidad salarial, puntualizó “si me dijeran que el que llegue a Rector no va a ganar nada, incluso su salario se lo quitamos, se queda sin salario, cero pesos, yo creo que nadie quisiera ser Rector, porque si uno tiene esas ideas de hacer cosas, porque tiene uno una estabilidad, yo nunca pienso en el salario porque es una estabilidad que la tengo de años, yo no digo voy a la Rectoría porque me voy hacer millonario, pues no me voy hacer millonario, es simplemente porque va haber un trabajo que uno quiere hacer a la institución y otra cosa que estoy consciente de que si traigo estos proyectos de largo aliento es porque la población universitaria todavía tiene que seguir creciendo, por ello esta relación con los sindicatos tiene que ser una relación de beneficio para la clase trabajadora”.



Al esposo y padre de familia también se le preguntó su opinión respecto a la gestión de la doctora Sala Deifilia Ladrón de Guevara González.



“Con la Rectora hicimos un trabajo bastante productivo, la ley desde el punto de vista institucional, pero desde el punto de vista de nuestro instituto cuando a ella la reeligieron, era director del instituto como éramos nuevos, no teníamos lugar entonces yo solicito infraestructura, en ese tiempo se construyó el edificio, nos lo entregaron hace unos meses, en noviembre del año pasado, nos entregó el nuevo edificio, entonces digamos que se trabajó cordialmente, ella en su papel de funcionaria y yo en mi papel de investigador”.



El aspirante a la Rectoría asegura que siempre ha sido respetuoso en ese sentido.



“El hecho de que hayamos sido contendientes, no quiere decir que seamos enemigos, somos universitarios, somos académicos y en esto estuvimos trabajando y esa será la misma postura en esta ocasión, los colegas que están ahorita abriéndose para contender que bueno, eso muestra la riqueza cultural de la UV y por supuesto que si soy designado trabajaré con ellos bien, apoyándolos para que sigan haciendo su trabajo académico y es algo que yo espero en caso de que ellos sean designados, de manera recíproca de mi parte, estaremos trabajando hombro con hombro”.



Jorge Manzo, volvería a buscar la Rectoría en caso de no resultar beneficiado en esta ocasión. En tono serio, se acaricia la barbilla, para luego ser contundente en su contestación.



“No, yo creo esta es la segunda y última vez que la voy a buscar, yo creo que si en esta vez no soy designado me regresaré otra vez al laboratorio e impulsaré desde mi trinchera, por supuesto, para seguir elevando el nivel de la UV como lo hice hace cuatro años que eligieron a Sara Ladrón y yo dije me regreso y voy a seguir echando los kilos para que la UV siga subiendo desde mi trinchera, su calidad académica y a eso me dediqué, no decir, no me designaron y entonces no hago nada para molestar a la universidad, no es eso, no es así”.



Otras temáticas que aborda, este investigador y académico en su proyecto para la rectoría, es la formación cinco dependencias de educación superior de Artes, actualmente se tiene una en Xalapa y confía en que Veracruz, quede lista en esta administración, sin embargo, faltaría Córdoba-Orizaba, Coatzacoalcos y Poza Rica, dice para concluir.