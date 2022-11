La UV está equivocada con el presupuesto que pide, dice Diputado de MORENA

La interpretación del rector Martín Aguilar Sánchez sobre que la Universidad Veracruzana (UV) debe recibir para 2023 el 4 por ciento del “presupuesto total del Estado” es sesgada y no puede ser válida, afirmó el diputado local por MORENA, Luis Arturo Santiago Martínez."No puede ser el 4 por ciento del presupuesto, es imposible, no es válida esa opinión porque está etiquetado y hay diferentes rubros a los que está destinado y no puede hacer nada el Estado. Hay un flujo de libre disposición y de ahí sí puede ser el 4 por ciento, pero insisto no del total".Desde hace días, cabe destacar, el Gobierno del Estado insiste en que, por una reforma hecha en 2020 , a la Universidad le corresponde el 4% de los “recursos de libre disposición”, no del presupuesto general del Estado, aunque así lo marca la Ley.Por su parte, el legislador Santiago Martínez recalcó que el actual Gobierno sanó las finanzas de la universidad pagando la deuda que el PRI y el PAN habían dejado con el SA."El gobernador es un universitario, ama a la UV, entonces son interpretaciones sesgadas, en el fondo el 4 por ciento tiene que ver con lo de libre disposición. La ley señala un porcentaje para que se abastezca financieramente, pero no es del total porque este tiene varias partidas justamente destinada a salud, educación a diversos rubros".Por otra parte, en referencia a lo dicho recientemente por el presidente de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, que con el monto que podrían los diputados aprobar para la ciudad, el cual es 251 millones de pesos menos se está castigando a Pluviosilla, comentó que éste aún está en revisión."Aún no se aprueba, hay un período donde se están haciendo análisis y justamente el secretario de Finanzas, estará en el Congreso para explicarnos el tema del presupuesto el próximo martes en la tarde. No conozco a fondo en qué rubro se refiere el alcalde de Orizaba, pero sin duda alguna estaremos siendo equitativos porque son 212 municipios".—¿Se vale darle menos esta vez a Orizaba?—Se vale darle conforme al principio que manejamos nosotros, en donde por décadas se marginó a muchos municipios, es decir los que menos tienen, los vulnerables, hay un principio para nosotros, que el recurso sea dirigido de manera proporcional.Por último, el Diputado comentó que las autoridades municipales deben esperar porque todavía no es un hecho.