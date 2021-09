La variante Mu del Coronavirus ya circula en México: López-Gatell

Variante Mu del Coronavirus ya circula en México, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell durante la conferencia matutina del Presidente de México.Al indicar que esta variante del virus, que provoca la COVID-19, se trata de una de interés, aseveró que no hay evidencia de que sea más transmisible, virulenta o que escape a la inmunidad que generan las vacunas antiCOVID.Las mutaciones del Coronavirus han llamado la atención de los organismos de salud de todo el mundo pues algunas de estas, como la Delta, han demostrado características que las vuelven más contagiosas. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) existen dos tipos de variantes: Variantes Preocupantes y Variantes de Interés.Las Variantes Preocupantes o Variant Of Concern (VOC) son aquellas que presentan aumentos en la transmisibilidad, cambio en la presentación clínica de la enfermedad y disminución de la eficacia de las medidas de salud, incluso de las vacunas. Estas son las Alpha, Beta, Gamma y Delta las variantes preocupantes que en la actualidad la OMS registra.Por su parte, las Variantes de Interés o Variant Of Interest (VOI), son aquellas que presentan cambios en el genoma y pueden presentar facilidad para escapar de la acción del sistema inmunológico, estas variantes son Eta, Iota, Kappa, Lambda y la reciente Mu, misma que fue identificada por primera vez el 30 de enero de este año en Colombia.