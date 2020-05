La violencia contra mujeres y niñas es más letal que el COVID-19: activistas

En un video que circularon a través de la Red Nacional de Refugios, mujeres de diversas organizaciones le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que ellas tienen otros datos y que la violencia contra mujeres y niñas, durante el confinamiento, es más letal que el COVID-19.



Las activistas muestran su preocupación por las declaraciones del mandatario nacional del pasado miércoles 6 de mayo, en donde señaló que “en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento”.



“Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, nos dirigimos a usted preocupadas e indignadas por sus declaraciones respecto a la situación de la violencia contra mujeres, niñas y niños al interior de sus familias y hogares, negando que durante las medidas de confinamiento se ha incrementado la violencia en el hogar”.



Añaden que “la violencia contra las mujeres es hoy el principal obstáculo para su desarrollo y participación en todos los ámbitos de la vida. La violencia en el ámbito familiar es un delito en todo el territorio nacional.



“Las principales víctimas de la violencia en la familia son las mujeres, las niñas y los niños. La violencia en el hogar se expresa en violencia psicológica, física, sexual, económica y feminicida. La discriminación es causa y consecuencia de las violaciones sexuales y asesinatos de mujeres, niñas y niños”, refieren.



En la narrativa del video, exponen datos: “Los datos oficiales dan cuenta de 10 feminicidios al día, situación que ante el confinamiento no sólo no ha disminuido, han aumentado”.



“Las llamadas de auxilio al 911 por violencia familiar son de 155 por hora. Durante la contingencia se registraron más de 20 mil denuncias por violencia familiar, de las cuales en el 90 por ciento no se hace justicia.



“Señor Presidente, sus declaraciones, decisiones y omisiones fortalecen la impunidad y normalizan la violencia contra las mujeres, niñas y niños, al negar e ignorar el peligro que viven en sus hogares”.



Y así, hacen un llamado al mandatario nacional y a los 32 gobiernos de las entidades federativas “para atender de manera urgente la situación de violencia que viven mujeres, niñas y niños y a instrumentar medidas efectivas de emergencia para garantizar la atención y protección a las víctimas”.



“Por la vigencia plena del estado de derecho y por una vida libre de violencia. ¡Vivas nos queremos!”, concluyen.



El video lo signan, además de la Red Nacional de Refugios AC; Mujeres en Cadena AC. Por una vida digna; INSU Red; CLADEM; Primero Somos; Mujeres Alas; COALITION, entre otras.



LAS DECLARACIONES DEL PRESIDENTE



El pasado 6 de mayo una reportera le preguntó al presidente López Obrador cómo estaban evaluando la violencia en contra de las mujeres ahora que están en el confinamiento en sus hogares.



El mandatario contestó: “Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres no hemos nosotros advertido un incremento, desde luego la forma que tenemos de medirlo son las denuncias que se presentan, puede haber cifra negra, pero en las denuncias no ha habido un incremento”.



– Porque la propia Secretaría de Gobernación advertía precisamente este tema y que, bueno, era preocupante. Saber si la Secretaría podría informar, añadió la comunicadora.



Y el Presidente refirió: “Sí, se partía del supuesto de que si se estaba más tiempo en las casas podía experimentarse, podía darse más violencia familiar. Esto no necesariamente está sucediendo porque no se puede medir con los mismos parámetros a todo el mundo. En México tenemos una cultura de mucha fraternidad en la familia”.



– Pero también machista, o sea, sí hay mujeres que han tratado las…



“Sí, sí, sí existe machismo, pero también existe mucha fraternidad familiar. La familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto, o sea, son de las cosas buenas que tenemos”.



“Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, no aplica del todo. Es algo parecido a lo que hablábamos sobre los ancianos. Nosotros, por ser herederos de grandes civilizaciones y de culturas que vienen de lejos, siempre hemos cuidado y respetado a nuestros mayores, los ancianos de México son cuidados por la familia”.



EL PRESIDENTE SE NIEGA A APRENDER: YADIRA HIDALGO



A través de su cuenta de Facebook, la maestra Yadira Hidalgo González, Directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, criticó también, el pasado jueves 7 de mayo, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo que se niega a aprender.



“No sé quién no le pasa los datos, o peor, no sé por qué decide ignorarlos. Ginopia causada por una misoginia internalizada de la que no se escapa nadie que haya crecido en este sistema patriarcal, pero la verdad, con todo respeto, el señor Presidente sobre este tema se niega y se aferra con todo para no aprender”, escribió la funcionaria municipal.