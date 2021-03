La violinista Aisha Corona Aguilar, solista de la OSX en concierto de este viernes

El concierto que ofrece la Orquesta Sinfónica de Xalapa este viernes, a las 20:30 horas desde la Sala Tlaqná, está dedicado a la Pascua, con un programa en el que participan como solistas Aisha Corona Aguilar y Yuri Inti Bullón, bajo la batuta del maestro Martin Lebel, director del grupo artístico.



“Es un gusto tocar con Yuri Inti, amigo de mi familia, desde que era una niña siempre llegaba a casa, siente uno muy bonito tener tantos amigos en la Orquesta, se siente súper padre tocar con tantos amigos, es como estar en casa. Con ellos toqué desde que tenía 12 años y desde entonces he tenido la oportunidad de ser invitada cada dos años, ahora ya tengo 18 años”, dice Aisha Corona al entrevistarla por videollamada.



Al preguntar sobre el programa de este viernes, nos comenta que “Mozart compuso la obra cuando él tenía 19 años, casi la misma edad que tengo ahora, es coincidente –reflexiona y agrega– es una persona que vivió muy rápido, murió rápido, fue un niño prodigio”.



“Algo muy interesante del programa de este viernes es el concerto turco, en el tercer movimiento tiene una parte media que es una danza técnicamente muy alegre, casi como un baile de salón. En medio del movimiento mete una sección con motivos turcos que es muy fuerte, desconcertante. De la nada entra el violín con un carácter que no se había escuchado antes. Creo que eso es lo que más destaca del concierto. Es mi parte favorita del concierto número 5 de Mozart”.



Precisamente por el rondó final del tema principal, tema típico de Mozart, con la característica del alto contraste, como bien detalla Aisha Corona, contraste de secciones en los pasajes de la música turca, da lugar a que reciba el sobrenombre de el concerto turco.



Anecdótico que cada dos años se presente como solista con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, nos hace preguntar sobre su primera presentación en el escenario, los recuerdos que tiene de ese momento.

“Llegué a hacer mi trabajo, no pensé en los demás músicos, toqué lo que tenía que tocar. No recuerdo haber estado nerviosa. En cualquier presentación siempre hay ansiedad pero no recuerdo nada de eso, en aquella época tenía 12 años”.



Rey Alejandro Conde, director de grupos artísticos en Difusión Cultural de la UV, complementa sobre esa ocasión: “Estaba como director adjunto, que no es lo mismo que director asistente, de la Orquesta Juvenil del Estado de Veracruz, cuando el maestro Antonio Tornero fue director general del Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz (ISMEV). La cercanía que he tenido con Alejandro Corona, papá de Aisha, ha permitido que hayamos tenido mucha actividad juntos, hicimos muchísimos conciertos, desde ‘El Emperador’, igual a la mamá la conozco desde hace muchos años.”



“Interesado él, que Aisha tuviera la experiencia de ser solista, vimos un concierto que estaba tocando ella. Le hice la orquestación para que tocara con nosotros en un programa que propuse del ISMER, llamado Orquesta Intermedia, con alumnos del propio Instituto, proyecto para estudiantes. La Orquesta Juvenil era, en aquella época, convocatoria para una beca y se ampliaba para los alumnos que llegaran, muchos de ellos eran estudiantes de la Facultad de Música. Ese fue otro proyecto”.



“Para ir desarrollando la práctica orquestal dentro del Instituto, propuse hacer la Orquesta Intermedia, con un programa que incluía apoyar a los jóvenes, fue ahí donde hice el arreglo a Aisha de un concierto que ya tenía y la acompañamos. Tocamos con ese programa en Xalapa, en Córdoba. Ese fue su debut, con nosotros”.



Aisha y la pandemia



“La pandemia me ha arruinado tantos planes, no tengo conciertos. Es una maravilla que podamos hacer este concierto, hace ya año y medio que no tocaba. Me siento muy agradecida con esta experiencia”.



“En los últimos meses me centré en mis gustos personales. Antes, todo era escuela, estudiar, gracias a la pandemia decidí sacar lo positivo. Me concentré en hacer ejercicio, bailar hip hop, escribir, la literatura es algo que me gusta mucho. Este año he dedicado a explorar diferentes caras de la vida, siempre en casa, también logré compartir más tiempo con mi familia, con mis seres queridos.”



Nos comenta que escribe sobre fantasía, al estilo de novela juvenil.



“Espero que esta música del concierto del viernes llegue a muchos oídos, a pesar de no tener sala grande, a pesar de la distancia física, gracias a la tecnología, podemos acercarnos de cierta manera con el público. Espero que mucha gente lo llegue a escuchar.”



“Conocer al maestro Martín Lebel, director de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, ha sido una grata experiencia, un gusto conocerlo. Tocar con tantos amigos, es como sentirse en casa”.



El concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa será transmitido este viernes a las 20:30 horas en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Para los que no tengan la oportunidad de escucharlos, habrá otras transmisiones el domingo 28 a las 12:00 horas, en Radio UV. El miércoles a las 20:30 horas por YouTube y Facebook. De ahí, hasta el 9 de abril, en Radio UV y 14 de abril, en redes.